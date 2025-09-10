Προσπάθεια του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας είναι να μην κινδυνεύσει καμιά ζωή και να μην αφεθεί κανένας ασθενής χωρίς την πρέπουσα ιατρική φροντίδα εξαιτίας της αυριανής παναπεργίας.

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥΠΥ Χαράλαμπος Χαριλάου ανέφερε ότι στόχος είναι να υπάρχει προσωπικό ασφαλείας στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών, καθώς και στους θαλάμους των νοσοκομείων.

Τόνισε ακόμα ότι μέχρι τις 11:00 που θα αρχίσει η απεργία, θα γίνουν τα προγραμματισμένα χειρουργεία, ενώ σημείωσε ότι τα επείγοντα γίνονται οποιαδήποτε ώρα.

Ο κύριος Χαριλάου ανέφερε ότι υπάρχει σχέδιο δράσης και οι ασθενείς οι οποίοι είχαν προγραμματισμένο χειρουργείο ή επίσκεψη στα Εξωτερικά Ιατρεία, θα ενημερωθούν και τα ραντεβού τους θα επαναπρογραμματιστούν το συντομότερο δυνατόν.

Πηγή: ΡΙΚ