Ο Παναγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου εκφράζει τη βαθιά θλίψη για τον θάνατο του Αντρέα Παπαπολυβίου, πρώην Έπαρχου Λευκωσίας, πρώην Βουλευτή Λευκωσίας με τον Δημοκρατικό Συναγερμό και πρώην Προέδρου του Συνδέσμου.

Στην ανακοίνωση ο Παναγροτικός προσθέτει ότι ο Αντρέας Παπαπολυβίου υπήρξε εξέχουσα προσωπικότητα, που με ήθος, εργατικότητα και αποφασιστικότητα υπηρέτησε τον τόπο μας και την κυπριακή γεωργία.

Ως Πρόεδρος του Παναγροτικού Συνδέσμου Κύπρου εργάστηκε με αφοσίωση για την προώθηση των συμφερόντων του αγροτικού κόσμου και για την ενίσχυση της υπαίθρου, αφήνοντας πίσω του μια πλούσια παρακαταθήκη.

Πηγή: ΚΥΠΕ