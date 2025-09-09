Χρονικό περιθώριο 15 ημερών στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για να εφαρμόσει τη νομοθεσία, η οποία αναφέρει πως η διαδικασία ελέγχου και αλλαγής του αερόσακου ΤΑΚΑΤΑ γίνεται δωρεάν, έδωσε την Τρίτη η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου.

Σε διαφορετική περίπτωση η Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο να παρέμβει νομοθετικά για το θέμα. Επιπλέον, βουλευτές ανέφεραν ότι δεν μπορεί το θέμα να πάει αναδρομικά και πολίτες που έχουν πληρώσει για τις ανακλήσεις να λάβουν τα χρήματα τους πίσω.

Η Επιτροπή συζήτησε την Τρίτη τα προβλήματα που προκαλούνται στην αγορά από την ανάκληση προϊόντων, η στρέβλωση του ανταγωνισμού και η πολιτική τήρησης περιβαλλοντικών προτύπων και προτύπων ασφάλειας και ειδικότερα τις χρεώσεις που επιβάλλονται από τους διανομείς για την αντικατάσταση ελαττωματικών αερόσακων και στον ρόλο της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή.

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία της Επιτροπής, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Σύκας είπε ότι 35.000 οχήματα είναι υπό ανάκληση και πρόσθεσε πως αυτεπάγγελτα σήμερα στην Επιτροπή Εμπορίου «συζητήσαμε για ακόμη μια φορά τη θέληση από όλους τους αρμόδιους (εισαγωγείς, αντιπροσώπους, αρμόδιο Υπουργείο, ΤΟΜ) και πώς λύνουμε αυτό το πρόβλημα».

«Μη γένοιτο έχουμε οποιονδήποτε θάνατο τότε διερωτώμαι ποιος θα αποδεχθεί την ευθύνη», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι «ενώ μιλούμε για εθνικό πρόβλημα, κρυβόμαστε πίσω από νομικίστικες και νομικές προσεγγίσεις και χάνουμε την ουσία» και πρόσθεσε πως «η ουσία είναι πως το αρμόδιο Υπουργείο θα πρέπει δια νομοθεσίας είτε άλλως πως να διασφαλίσει τη σχέση και την υποχρέωση να μην χρεώνεται από τις δύο εταιρείες το κόστος για αλλαγή του αερόσακου ΤΑΚΑΤΑ και να διασαφηνιστεί το καθεστώς που αφορά τις εισαγωγές αυτοκινήτων».

Ο κ. Σύκας είπε ότι η Επιτροπή αναμένει «σε 15 μέρες να επανέλθουν με συγκεκριμένες εισηγήσεις ή και ακόμα με νομοσχέδιο που πραγματικά θα μας βοηθήσει να λύσουμε το πρόβλημα και να σώσουμε ζωές».

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας Κώστας είπε ότι ο κανονισμός 858 του 2018 λέει ξεκάθαρα ότι στη διαδικασία της ανάκλησης οι εργασίες ελέγχου, αγοράς των εξαρτημάτων και αλλαγής του εξαρτήματος που είναι σε ανάκληση, στην προκειμένη περίπτωση του ελαττωματικού αερόσακου, παρέχεται δωρεάν.

Ανέφερε ότι «ο Υπουργός Μεταφορών αρνείτο πεισματικά για αρκετό καιρό στην Επιτροπή Μεταφορών να εφαρμόσει τον συγκεκριμένο ευρωπαϊκό Κανονισμό, ο οποίος είναι πάνω από την εθνική νομοθεσία και ο οποίος είχε έρθει στην Κύπρο από το 2018 και ήταν πεταξούμενος σε ένα συρτάρι».

«Ενώ έχουμε αλλάξει και έχει ψηφιστεί από τις 26 του Ιούνη του 2025, αλλαγή της νομοθεσίας περί γενικής ασφάλειας των προϊόντων, όπου συγκεκριμένα αναφέρεται στο άρθρο 12.7 ότι σε περίπτωση ανάκλησης για λόγους ασφάλειας του προϊόντος που δρομολογείται από οικονομικό φορέα ή διατάσσεται από την αρμόδια αρχή, ο οικονομικός φορέας που είναι υπεύθυνος για την ανάκληση του, για λόγους ασφάλειας του προϊόντος, παρέχει στον καταναλωτή αποτελεσματικό, δωρεάν και έγκαιρο τρόπο επανόρθωσης», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι «η νομοθεσία λέει στη συνέχεια ότι εννοείται ότι ο έλεγχος προϊόντος παρέχεται δωρεάν, δυστυχώς οι 2 από τις 13 αντιπροσωπείες στην Κύπρο εξακολουθούν να χρεώνουν αδικαιολόγητα – κατ΄ εμένα παράνομα - τον κόσμο, όχι για την αλλαγή του αερόσακου, αλλά για τον έλεγχο κατά πόσο το όχημα τους φέρει δολοφονικό αερόσακο ΤΑΚΑΤΑ».

Ο κ. Κώστα είπε ότι σήμερα οι εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Εμπορίου, αντί να μας πουν αν υπάρχει οποιοδήποτε ζήτημα, οποιοδήποτε κενό με τη νομοθεσία και να προσπαθήσουν να βοηθήσουν έτσι ώστε να προστατεύσουμε τον κόσμο, "προσπάθησαν να βρουν δικαιολογίες με αναφορές ότι τάχα δεν είναι πλέον αντιπρόσωποι, ονομάζονται διανομείς».

«Πρέπει να πούμε ότι άλλος ευρωπαϊκός κανονισμός, ο 988 του 2023 στον ορισμό για τον οικονομικό φορέα συμπεριλαμβάνει και τους αντιπροσώπους και τους διανομείς», πρόσθεσε.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ είπε ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για το κράτος, για την Κυβέρνηση, το Υπουργείο Εμπορίου και κυρίως στην Υπηρεσία προστασίας Καταναλωτή να προστατεύσει τους πολίτες».

Διερωτήθηκε πώς γίνεται μόνο 2 από τις 13 αντιπροσωπείες να έχουν διοικητικά έξοδα και οι άλλες 11 δεν έχουν διοικητικά έξοδα.

Επίσης, διερωτήθηκε πώς «γίνεται οι 2 αντιπροσωπείες από τις 13 να χρεώνουν τάχα για αυτοκίνητα, τα οποία δεν έχουν αγοραστεί καινούργια από κοντά τους, αλλά είχαν έρθει ως μεταχειρισμένα, ενώ οι άλλες 11 αντιπροσωπείες να ελέγχουν και να αλλάζουν αερόσακους σε τέτοιου είδους αυτοκίνητα χωρίς καμία χρέωση».

Ανέφερε ότι «η Κυβέρνηση θα πρέπει επιτέλους να προστατεύσει τους πολίτες», η Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή πρέπει να εφαρμόσει την σχετική νομοθεσία και το Υπουργείο Μεταφορών πρέπει να εφαρμόσει το σχετικό κανονισμό και να σταματήσει τις απαράδεκτες προκλητικές και παράνομες χρεώσεις για τον έλεγχο αυτοκινήτου, αν φέρει αερόσακο».

Ερωτηθείς αν υπάρχει η δυνατότητα προστίμου για τις εταιρείες που χρεώνουν τον καταναλωτή, ο κ. Κώστας είπε ότι υπάρχουν στους κανονισμούς συγκεκριμένες διαδικασίες, αλλά όταν έρχεται η αρμόδια υπηρεσία του κράτους, η οποία έχει την ευθύνη εφαρμογής τήρησης και ελέγχου κατά πόσον εφαρμόζεται η νομοθεσία, και σου λέει ότι σωστά χρεώνουν, τότε τίποτε άλλο δεν προχωρεί».

«Έχουμε σωρεία καταγγελιών παραπόνων από πολίτες, οι οποίοι απευθύνθηκαν στις δύο εταιρείες, τους έχουν μεταφέρει ότι έχει αλλάξει η νομοθεσία, ότι πρέπει να σταματήσουν οι χρεώσεις και οι εταιρείες τους λένε ότι θα συνεχίσουν να χρεώνουν», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι ο κόσμος θέλει να υποβάλει σχετικά παράπονα στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή «και η απάντηση που παίρνουν από την υπηρεσία για τις καταγγελίες τους είναι ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γιατί δικαιούνται να χρεώνουν».

Είπε ακόμη ότι ο νόμος περί γενικής ασφάλειας των προϊόντων, όπως έχει τροποποιηθεί από τον Ιούνιο και συγκεκριμένα το άρθρο, το 12.7, ο ευρωπαϊκός κανονισμός 858 του 2018 και ο 988 του 2023 αναφέρουν ξεκάθαρα» ότι «η διαδικασία ελέγχου και αλλαγής γίνεται δωρεάν».

Πρόσθεσε πως η Επιτροπή έδωσε 15 μέρες για να εφαρμόσουν τη νομοθεσία, διαφορετικά θα δούμε πώς μπορούμε νομοθετικά να παρέμβουμε.

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης είπε ότι αυτή τη στιγμή με τη συνέχιση δύο εταιρειών να χρεώνουν διοικητικά έξοδα, όπως τα ονομάζουν, στο θέμα των ανακλήσεων, δημιουργείται μία de facto κατάσταση, η οποία παραβιάζει τον κανονισμό 858 που λέει ξεκάθαρα ότι η οποιαδήποτε ανάκληση γίνεται για τον ιδιοκτήτη του οχήματος εντελώς δωρεάν.

Ανέφερε ότι ζήτησε από την Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή να ξεκαθαρίσουν γραπτώς «το ποιος φέρει την ευθύνη και πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι αυτός που φέρει την ευθύνη θα καλύψει το οποιοδήποτε κόστος».

«Δώσαμε αρκετή περίοδο για να λύσουν αυτό το πρόβλημα, δεν το έχουν λύσει με το επικίνδυνο ότι αυτή η de facto κατάσταση που ξεκίνησε από τους αερόσακους μπορεί να διακλαδωθεί σε όλες τις ανακλήσεις αυτοκινήτων», πρόσθεσε.

Ο κ. Παπαδούρης είπε ότι έχει θέσει κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα, όσον αφορά την ευθύνη και πώς αυτή η ευθύνη μεταφράζεται σε χρήματα και ποιος καλύπτει αυτά τα χρήματα με απώτερο σκοπό, όπως είπε, «αν δεν κάνει κάτι το αρμόδιο Υπουργείο, τότε όπως κάναμε και την προηγούμενη φορά που πήραμε κάποιοι βουλευτές πρωτοβουλία, θα προχωρήσουμε να ετοιμάσουμε μία πρόταση νόμου η οποία θα είναι πάρα πολύ απλή και θα συνάδει με τον κανονισμό».

Αναφορικά με το τι θα περιλαμβάνει η πρόταση, ο κ. Παπαδούρης είπε ότι ο ιδιοκτήτης του επηρεαζόμενου οχήματος, εξαιρείται από οποιαδήποτε χρέωση και «αν πρέπει να πληρώσει ο εισαγωγέας να πληρώσει ο εισαγωγέας, αν πρέπει να πληρώσει ο διανομέας, να πληρώσει ο διανομέας, αν πρέπει να πληρώσει ο αντιπρόσωπος να πληρώσει ο αντιπρόσωπος».

«Όλοι αυτοί είναι οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στη διαδικασία της ανάκλησης η οποία πρέπει να είναι δωρεάν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «ο μόνος που δεν εμπλέκεται είναι ο ιδιοκτήτης του οχήματος και αυτό θα προβλέπει και η οποιαδήποτε πρωτοβουλία θα πάρουμε».

Είπε ακόμη ότι θα πρέπει «να τελειώνει αυτή η ιστορία για να μην δημιουργήσουμε, μια de facto κατάσταση που θα φέρει τον κόσμο στο παράδοξο, να αγοράζει έναν προϊόν, να του λέει ο κατασκευαστής ότι το προϊόν αυτό είναι ελαττωματικό, έλα να το διορθώσουμε, και να του λένε ότι υπάρχει και ένας λογαριασμός που πρέπει να πληρωθεί».

Ερωτηθείς αν πολίτες καθυστερούν να προχωρήσουν στην ανάκληση μέχρι να υπάρξει κάποια ρύθμιση για το θέμα, ο κ. Παπαδούρης απάντησε αρνητικά και πρόσθεσε πως οι μόνες περιπτώσεις που καθυστερούν οι ιδιοκτήτες οχημάτων είναι ιδιοκτήτες οι οποίοι μπορεί να έχουν τρία αυτοκίνητα που να επηρεάζονται και δυστυχώς δεν έχουν το ανάλογο ποσό».

Ανέφερε ότι μπορεί αυτοί οι ιδιοκτήτες να επιδιόρθωσαν το ένα αυτοκίνητο σε μία προσπάθεια να εξυπηρετούν το νοικοκυριό τους.

«Υπάρχουν άτομα τα οποία μας είπαν ότι επειδή δεν μπορούμε να πληρώσουμε άμεσα το 150 ευρώ επί τρία αυτοκίνητα, δηλαδή 450 ευρώ, αναγκαζόμαστε να χρησιμοποιούμε και ένα αυτοκίνητο, το οποίο τελεί υπό ανάκληση, ξέροντας ότι παίρνουμε αυτό το ρίσκο», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι «εξ αφορμής αυτής της κατάστασης που έγινε ή επιτράπηκε να γίνει - δύο εταιρείες να λένε για διοικητικά έξοδα - αύριο μπορεί κάποιος να πει πρέπει να αλλάξουμε το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμων ή τα φρένα» και να γίνεται το ίδιο πράγμα που γίνεται με τους αερόσακους.

Κληθείς να πει πώς θα αποκατασταθεί η αδικία για όσους έχουν πληρώσει αυτό το κονδύλι, ο κ. Παπαδούρης είπε ότι δεν μπορεί να αποκατασταθεί η αδικία.

Ερωτηθείς πώς θα τερματιστεί αυτή η κατάσταση όταν η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή λέει ότι δεν μπορούν να σταματήσουν οι χρεώσεις, ο κ. Παπαδούρης είπε ότι η Υπηρεσία είπε ότι «δύναται η διανομείς καινούργιων αυτοκινήτων κάτω από ευρωπαϊκά πρότυπα να χρεώνουν για τα αυτοκίνητα που έχουν εισαχθεί μεταχειρισμένα από τρίτες χώρες γιατί δεν τα έχουν εισάγει οι ίδιοι».

Επίσης, ο κ. Παπαδούρης είπε ότι «δεν μπορούμε να πάμε αναδρομικά» και πρόσθεσε ότι στην Επιτροπή έχει λεχθεί ότι έχουν γίνει κάποιες καταγγελίες οι οποίες θα πρέπει να εξεταστούν.

Ανέφερε ότι «δεν θα περιμένουμε να εξεταστούν οι καταγγελίες» και πρόσθεσε πως το θέμα «πρέπει να το σταματήσουμε τώρα και αν πρέπει με πρωτοβουλία δική μας με πρόταση νόμου θα πρέπει να το κάνουμε».

Είπε ακόμη ότι έχει εντοπίσει άλλες 15 με 16 ανακλήσεις που αφορούν άλλα θέματα εκτός αερόσακων και πρόσθεσε ότι «αλίμονο αν έρχονται μας λένε ότι για κάθε ανάκληση, δηλαδή για κάθε λάθος του κατασκευαστή θα πληρώνει ο ιδιοκτήτης».

Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Εξάλλου, η Επιτροπή συζήτησε την πρόταση νόμου των βουλευτών Κυριάκου Χατζηγιάννη, Νίκου Σύκα και Μιχάλη Γιακουμή για τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε η άδεια που απαιτείται δυνάμει των διατάξεων αυτού από την αρμόδια αρχή να θεωρείται εκδοθείσα για την εγκατάσταση ή/και λειτουργία εγκατάστασης αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμό με σταθμό παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τον οποίο έχουν ήδη εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες δυνάμει των οικείων νομοθεσιών άδειες και για την εγκατάσταση κέντρου δεδομένων στον εν λόγω σταθμό.

Συζητήθηκε επίσης η πρόταση νόμου των ίδιων βουλευτών για τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε η πολεοδομική άδεια που απαιτείται δυνάμει των διατάξεων αυτού από την πολεοδομική αρχή να θεωρείται εκδοθείσα για την εγκατάσταση ή/και λειτουργία εγκατάστασης αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμό με σταθμό παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τον οποίο έχουν ήδη εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες δυνάμει των οικείων νομοθεσιών άδειες και για την εγκατάσταση κέντρου δεδομένων στον εν λόγω σταθμό.

Σε δηλώσεις, μετά τη συνεδρία ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Σύκας είπε ότι προς πάταξη της γραφειοκρατίας η Επιτροπή έκρινε όπως «στις υφιστάμενες αδειοδοτήσεις να παρέχεται η δυνατότητα χωρίς περαιτέρω γραφειοκρατία η εγκατάσταση μηχανισμού αποθήκευσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να δίδεται το δικαίωμα στον Υπουργό Εσωτερικών με διάταγμα αφού ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των αρμοδίων υπηρεσιών να μπορούν οι ΜμΕ για ιδιοκατανάλωση να αναπτύξουν γρήγορα μηχανισμό αποθήκευσης σε μια προσπάθεια να μειώσουμε το κόστος».

Ανέφερε ότι θα συνεχιστεί η κατ΄ άρθρο συζήτηση και στη συνέχεια να οδηγηθεί το θέμα στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Μιχάλης Γιακουμή είπε ότι τη σημερινή συνεδρία συζητήθηκαν οι προτάσεις νόμου «με στόχο να διευκολυνθεί η πράσινη μετάβαση της χώρας μας και να στηριχθούν οι πολίτες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

Ανέφερε ότι με τις προτάσεις «απλοποιούμε τη διαδικασία για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων αυτοκατανάλωσης, ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι ιδιοκτήτες ακινήτων και οι πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις από γραφειοκρατικές καθυστερήσεις».

«Ενισχύουμε το πλαίσιο για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με δυνατότητα αποθήκευσης και σύνδεσης με κέντρα δεδομένων, ανοίγοντας τον δρόμο για καινοτομία και νέες επενδύσεις στον τόπο μας», πρόσθεσε.

Επιπλέον, ανέφερε ότι «εναρμονίζουμε τις πρόνοιες με τις ανάγκες της αγοράς και το ευρωπαϊκό δίκαιο, προσφέροντας κίνητρα για γρήγορη και αποτελεσματική ανάπτυξη των ΑΠΕ».

Ο κ. Γιακουμή είπε ότι επιδιώκουν λιγότερη γραφειοκρατία, περισσότερη από τον ήλιο και τον άνεμο και χαμηλότερο κόστος και τα νοικοκυριά, αλλά και τις επιχειρήσεις.

«Η Κύπρος μπορεί και πρέπει να αξιοποιήσει τις τεράστιες δυνατότητες της στην πράσινη ενέργεια, τόσο για ενεργειακή ασφάλεια όσο και για οικονομική ανάπτυξη που τόσο έχουμε ανάγκη», πρόσθεσε.

Είπε ακόμη ότι οι προτάσεις «είναι ένα βήμα μπροστά προς αυτήν την κατεύθυνση» και κάλεσε την εκτελεστική εξουσία «να είναι αυτή πιο μπροστά από μας».

Δυστυχώς η Επιτροπή Ενέργειας είναι πάντα πιο μπροστά σε ζητήματα πάταξης της γραφειοκρατίας», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ