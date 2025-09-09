Την έντονη αντίδρασή της για το περιστατικό διάκρισης που υπέστη η Παραολυμπιονίκης Καρολίνα Πελενδρίτου στην Αθήνα εξέφρασε η Κυπριακή Παραολυμπιακή Επιτροπή (ΚΕΠΕ), ζητώντας παραδειγματικές τιμωρίες και άμεση νομοθετική παρέμβαση.

Το περιστατικό και η κοινή οργή

Η 39χρονη τρισ χρυσή Παραολυμπιονίκης και σημαιοφόρος της κυπριακής αποστολής στο Παρίσι 2024 έπεσε θύμα απαράδεκτης μισαναπηρικής συμπεριφοράς, όταν οδηγός ταξί στην Κηφισιά αρνήθηκε κατηγορηματικά να την μεταφέρει εξαιτίας του σκύλου-οδηγού της. Το βίντεο που κατέγραψε η ίδια αποτυπώνει όχι μόνο μια προσωπική προσβολή αλλά και μια σοκαριστική υπενθύμιση πως η ισότητα και ο σεβασμός στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία παραμένουν ζητούμενα. Ο διάλογος που καταγράφηκε αποκαλύπτει τη βαθιά άγνοια του οδηγού: «Εγώ τι θα κάνω αν ο σκύλος κατουρήσει μέσα στο αμάξι;», ήταν η δικαιολογία του, με την Πελενδρίτου να απαντά: «Ξέρετε τι σημαίνει σκύλος οδηγός; Δεν έχετε δικαίωμα να μην πάρετε το σκυλί κι αν καλέσω την αστυνομία, θα πάτε αυτόφωρο».

Παρά την ενημέρωση της αθλήτριας για τις προβλέψεις του νόμου, ο οδηγός επέμεινε λέγοντας: «Το ταξί είναι δικό μου και εγώ κάνω κουμάντο». Η ΚΕΠΕ παίρνει θέση Σε ανακοίνωσή της, η Κυπριακή Παραολυμπιακή Επιτροπή καταδικάζει κάθετα τη συμπεριφορά αυτή που «όχι μόνο προσβάλλει το ίδιο το Παραολυμπιακό κίνημα, αλλά και το ίδιο το ανθρώπινο είδος». Όπως αναφέρει το Εκτελεστικό Συμβούλιο και ολόκληρη η οικογένεια του Παραολυμπιακού κινήματος της Κύπρου, «τέτοιου είδους ενέργειες είναι ανεπίτρεπτες». Η ΚΕΠΕ, που χρόνια τώρα καταδικάζει οποιεσδήποτε ενέργειες λειτουργούν σε βάρος όχι μόνο των αθλητών μελών της, αλλά όλων των ανθρώπων με αναπηρίες, χαρακτηρίζει το περιστατικό ως «το απαύγασμα όλων όσων συμβαίνουν δυσχεραίνοντας τα Άτομα με Αναπηρίες, αλλά και καταφανεστατά στερώντας τους το δικαίωμα όχι μόνο μιας καλύτερης ζωής, αλλά και τις ευκαιρίες για ίση μεταχείριση».

Σαφής η νομοθεσία – Ανύπαρκτη η εφαρμογή

Σύμφωνα με τον νόμο 3765/2009 οι σκύλοι-οδηγοί τυφλών ή βοηθητικοί σκύλοι ΑμεΑ έχουν απόλυτο δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης με όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, περιλαμβανομένων των ταξί, των λεωφορείων, του μετρό, των πλοίων και των αεροπλάνων. Οι σκύλοι αυτοί πρέπει να φέρουν την ειδική εξάρτυση ή σαμάρι που τον αναγνωρίζει ως σκύλο-οδηγό, ενώ ο οδηγός ταξί δεν μπορεί να αρνηθεί τη μεταφορά του, ούτε να απαιτήσει επιπλέον κόμιστρο. Επιπλέον, σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Ν. 4830/2021 με τίτλο “Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς”, επιτρέπεται η μεταφορά μικρών ζώων συντροφιάς σε όλα τα οδικά, σιδηροδρομικά και σταθερής τροχιάς μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς και στα ταξί. Απαιτήσεις για δράση Η ΚΕΠΕ απαιτεί από την Ελληνική Δημοκρατία να δράσει άμεσα με παραδειγματικές τιμωρίες και οδηγίες και νομοθετήματα που από τη μια θα εξηγούν σε όλους ότι τα Άτομα με Αναπηρία αξίζουν τον σεβασμό και από την άλλη θα λειτουργούν αποτρεπτικά ώστε να μην επαναληφθούν τέτοιες απαράδεκτες και κατακριτέες συμπεριφορές. Από την πλευρά του, το ΣΑΤΑ (Σύνδεσμος Αθήνας Ταξί Αυτοκινήτων) έχει λάβει υπόψιν το περιστατικό το οποίο χαρακτήρισε καταδικαστέο, με εκπρόσωπό του να τονίζει: «Οι σκύλοι οδηγοί έχουν το δικαίωμα να επιβιβάζονται γιατί είναι ένα με τον άνθρωπο που τους χρησιμοποιεί και επιβάλλεται να τους επιβιβάζει το ταξί». Συμπλήρωσε ότι ο συγκεκριμένος οδηγός θα υποστεί τις κυρώσεις.

Ποια είναι η Καρολίνα Πελενδρίτου

Η Καρολίνα Πελενδρίτου γεννήθηκε στις 25 Αυγούστου 1986 στη Λεμεσό και ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με την κολύμβηση σε ηλικία εννέα ετών. Το πρόβλημα με την όρασή της δεν ήταν εκ γενετής. Ξεκίνησε από τα 9 της χρόνια και στα 16 της έχασε στο μεγαλύτερό ποσοστό της, την όρασή της. Το 2004 στους Παραολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας χάρισε στην Κύπρο το πρώτο της Χρυσό μετάλλιο σε Παραολυμπιακούς, κατακτώντας την πρώτη θέση στα 100μ. πρόσθιο της κατηγορίας SB13. Η αθλήτρια έχει κατακτήσει συνολικά 8 παραολυμπιακά μετάλλια και για έκτη φορά συμμετείχε στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024, όπου ήταν σημαιοφόρος της κυπριακής ομάδας. Μήνυμα αλληλεγγύης Η ανακοίνωση κλείνει με ένα μήνυμα αλληλεγγύης προς την αθλήτρια: «Καρολίνα μας. Οι φίλοι σου, η οικογένειά σου, η ολάκερη η Παραολυμπιακή Επιτροπή Εκτελεστικό Συμβούλιο και Ομοσπονδίες μέλη της συντάσσονται μαζί σου». Το περιστατικό έχει προκαλέσει ευρεία κοινωνική κατακραυγή και έχει αναδείξει την ανάγκη για καλύτερη εκπαίδευση των επαγγελματιών οδηγών, αλλά και για αποτελεσματικότερη εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας που προστατεύει τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

