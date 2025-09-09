Αγώνας ποδηλασίας θα διεξάγεται στην περιοχή Αλάμπρας, Μοσφιλωτής και Πυργών, το Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου, 2025, από τις 08.30π.μ., μέχρι τις 10.30π.μ.. Συστήνεται ιδιαίτερη προσοχή στους οδηγούς οχημάτων που θα διακινούνται στην περιοχή.

Ο αγώνας ο οποίος διοργανώνεται από την Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Κύπρου, αποτελεί τον 10ο Αγώνα Κυπέλου Δρόμου Κύπρου 2025 και διεξάγεται με τη στήριξη και υπό την αιγίδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας.

Οι δρόμοι των περιοχών όπου θα διεξάγεται ο αγώνας θα είναι ανοικτοί για την κυκλοφορία. Συστήνεται ιδιαίτερη προσοχή στους οδηγούς οχημάτων που θα διακινούνται στην περιοχή κατά τη διεξαγωγή του.