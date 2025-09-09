Η σημαντικότερη επιτυχία των εκπαιδευτικών οργανώσεων κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά ήταν η κατοχύρωση των νέων μονίμων πρόσθετων θέσεων για τα δύο επόμενα χρόνια, αναφέρει σε εγκύκλιο της, που έδωσε στη δημοσιότητα η ΟΕΛΜΕΚ, με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται, για τη Μέση Εκπαίδευση ο συνολικός αριθμός των πρόσθετων μονίμων θέσεων ανέρχεται σε 679 δηλαδή 226 μονιμοποιήσεις τον Ιανουάριο του 2026, 226 τον Ιούλιο του 2026 και 227 τον Ιούλιο του 2027 και προστίθεται ότι, «στόχος της αύξησης των μονίμων θέσεων είναι η μείωση του αριθμού των συμβασιούχων στο ποσοστό του 7% του εκπαιδευτικού μας προσωπικού».

«Καλωσορίζουμε τους νέους συναδέλφους, οι οποίοι μπαίνουν φέτος για πρώτη φορά στο στίβο της εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα συγχαίρουμε και καλωσορίζουμε στη Δημόσια Εκπαίδευση τους 257 νέους/ες συναδέλφους/-ισσες που έχουν μονιμοποιηθεί, καθώς, επίσης, και τους πέραν από 1300 συμβασιούχων συναδέλφων/-ισσών μας που έχουν κληθεί να υπηρετήσουν το Δημόσιο Σχολείο τη νέα σχολική χρονιά», αναφέρεται.

Αναφορικά με τη διοικητική υποστελέχωση των σχολείων η ΟΕΛΜΕΚ αναφέρει ότι, το 25% των σχολικών μονάδων είναι διοικητικά υποστελεχωμένες.

Η ΟΕΛΜΕΚ έχει συμπληρώσει 72 χρόνια λειτουργίας και δράσης, και «θα συνεχίσει να αγωνίζεται με συνέπεια, σοβαρότητα, υπευθυνότητα και μεθοδικότητα για τη βελτίωση της Δημόσιας Εκπαίδευσης και να στηρίζει τους εκπαιδευτικούς και την αναβάθμιση του έργου τους και να διασφαλίζει το κύρος και την αξιοπρέπειά τους», αναφέρεται τέλος.