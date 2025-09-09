Με νομοθετική ρύθμιση αλλάζουν τα ωράρια λειτουργίας των κέντρων διασκέδασης, με στόχο –όπως υποστηρίζει ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Κέντρων Διασκέδασης, Νίκος Βασιλείου– τον εκσυγχρονισμό και τον εξορθολογισμό ενός πλαισίου που χαρακτηρίζεται από χρόνια αταξία και ασάφεια.

Μιλώντας στο Πρωτοσέλιδο, ο κ. Βασιλείου ανέφερε ότι οι μόνοι που αντιδρούν είναι «οι γνωστοί που πάντοτε θέλουν κάτι άλλο». Όπως είπε χαρακτηριστικά, «το κάτι άλλο όμως δεν είναι μέσα στα πλαίσια του εξορθολογισμού της απαρχαιωμένης νομοθεσίας. Θέλουν, ουσιαστικά, να παρανομούν. Δηλαδή, δεν θέλουν ωράριο, δεν θέλουν να υπάρχει τάξη σε έναν κλάδο ο οποίος εδώ και χρόνια είναι άναρχος».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου, το νέο νομοσχέδιο καθορίζει σαφή ωράρια για κάθε κατηγορία χώρου εστίασης και διασκέδασης.

Τα εστιατόρια θα λειτουργούν μέχρι τη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα (προηγουμένως μπορούσαν να παραμένουν ανοικτά μέχρι τις 3:30, αλλά με μουσική μόνο μέχρι τα μεσάνυχτα).

Μπαράκια και μπυραρίες μέχρι τις 2:30. Μουσικοχορευτικά κέντρα, μπουζούκια, ντισκοθήκες και καμπαρέ μέχρι τις 5:00 το πρωί.

Εκδηλώσεις γάμων μέχρι τη 1:30, με την προϋπόθεση ότι διεξάγονται σε μονωμένες αίθουσες που ανήκουν στην κατηγορία των κέντρων διασκέδασης.

Η γενική λειτουργία εστίασης από τις 8:00 το πρωί μέχρι 1:30 μετά τα μεσάνυχτα.

Ο κ. Βασιλείου τόνισε ότι «πίσω από τις διαμαρτυρίες υπάρχει η έφεση για παρανομία», καθώς όπως είπε, κάποιοι επιχειρηματίες θέλουν να μετατρέπουν ταβέρνες σε μουσικοχορευτικά κέντρα ή δισκοθήκες χωρίς τις απαραίτητες άδειες και προϋποθέσεις.

«Εμείς δεν έχουμε ένσταση», ανέφερε. «Θέλεις να γίνεις μουσική ταβέρνα; Ναι, εφόσον το επιτρέπει ο νόμος, δεν θα ενοχλείς, διαθέτεις περίκλειστο κτίριο και έχεις άδεια. Όχι όμως με πρόχειρες κατασκευές και χωρίς καμία τήρηση της νομοθεσίας».

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου υπογράμμισε ότι το νομοσχέδιο αποτελεί προϊόν συμφωνίας με όλα τα οργανωμένα μέλη του κλάδου –εστίαση, διασκέδαση, κέντρα δεξιώσεων– τα οποία επιθυμούν ξεκάθαρους κανόνες.

«Και η εστίαση είναι μέσα στις δραστηριότητές μας, και η διασκέδαση, και οι γάμοι. Όλοι συμφωνούμε. Το μόνο που ζητούμε είναι να υπάρξει ένα πλαίσιο λειτουργίας που θα βάζει τέλος στην αταξία που επικρατούσε μέχρι σήμερα», σημείωσε.