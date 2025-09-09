Σε κλίμα κατάνυξης και εθνικής συγκίνησης πραγματοποιήθηκε χθες στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκωσία η πανηγυρική τελετή για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παρόντες ήταν ο Υπουργός Άμυνας, βουλευτές, η στρατιωτική και αστυνομική ηγεσία, πρώην Αρχηγοί της Εθνικής Φρουράς, καθώς και εκπρόσωποι της Εκκλησίας και της Ελλάδας.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο δρ. Λάμπρος Γ. Καούλλας, ο οποίος μίλησε για τη διαχρονική σχέση του κυπριακού ελληνισμού με τους εθνικούς αγώνες, από τις αρχαίες φάλαγγες και τους Ακρίτες του Βυζαντίου, μέχρι τους αγωνιστές της ΕΟΚΑ και τη συγκρότηση της Εθνικής Φρουράς το 1964.

«Η Εθνική Φρουρά είναι αίμα από το αίμα και σάρκα από τη σάρκα του λαού», υπογράμμισε, τονίζοντας πως οι πρώτοι αξιωματικοί και οπλίτες που στελέχωσαν τα σώματα ασφαλείας της Κυπριακής Δημοκρατίας προέρχονταν κυρίως από τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα του 1955-59.





Ιστορικές αναδρομές και διδάγματα από το 1974



Ο ομιλητής έκανε εκτενή αναφορά στις κρίσιμες περιόδους του 1963-64, στις μάχες της Τηλλυρίας και στη συμβολή της ΕΦ στην αποτροπή τουρκικής εισβολής το 1964. Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στο δράμα του 1974:



«Ο εχθρός, όταν εισέβαλε, δεν ξεχώριζε τους στρατιώτες από την πολιτική τους παράταξη. Το μάθημα είναι σαφές: ο διχασμός οδήγησε στην απώλεια του 37% της πατρίδας μας».

Ωστόσο, όπως επισήμανε, η τραγωδία έκανε τον λαό σοφότερο. «Από τότε, παρά τις αντιπαλότητες, δεν ξανασηκώσαμε ποτέ όπλα ο ένας εναντίον του άλλου. Αυτό είναι τεράστια κατάκτηση για τη Δημοκρατία μας», σημείωσε.

Ο σύγχρονος ρόλος της ΕΦ



Ο δρ. Καούλλας ανέδειξε τον σημερινό ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων, από τη συμμετοχή σε διεθνείς ασκήσεις και στρατηγικές συμμαχίες μέχρι τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Αναφέρθηκε στο «Σχέδιο Αμάλθεια» για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, αλλά και στη διαρκή επιτήρηση της Γραμμής Κατάπαυσης του Πυρός και των θαλάσσιων συνόρων.

Παράλληλα, υπογράμμισε την εμπιστοσύνη που δείχνει το κράτος στους πολίτες μέσα από τον θεσμό της εφεδρείας και της εθνοφυλακής: «Ελάχιστες χώρες στον κόσμο εμπιστεύονται προσωπικό οπλισμό στους πολίτες τους, όπως η Ελβετία και το Ισραήλ. Η Κύπρος είναι μία από αυτές».

Η διάσταση του υβριδικού πολέμου και το μεταναστευτικό



Ο ομιλητής έκανε λόγο για τις νέες μορφές απειλής που αντιμετωπίζει η Κυπριακή Δημοκρατία, με αιχμή τον υβριδικό πόλεμο. «Δεν είναι πια θεωρία, αλλά ζώσα πραγματικότητα», ανέφερε, τονίζοντας τις ψυχολογικές επιχειρήσεις, την προπαγάνδα και την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού.

Στο σημείο αυτό εξήρε τη συνεργασία Υπουργείων και Σωμάτων Ασφαλείας, η οποία έχει συμβάλει –όπως είπε– στη σημαντική μείωση των παράνομων αφίξεων και στην αναχώρηση πάνω από 9.000 υπηκόων τρίτων χωρών μόνο μέσα στο 2025.

«Ασπίδα του Ελληνισμού» η Εκκλησία και η ΕΦ



Η ομιλία ολοκληρώθηκε με την αναφορά στον ρόλο της Εκκλησίας και της ΕΦ ως θεμελιωδών πυλώνων της Κυπριακής Δημοκρατίας:

«Η ύπαρξή τους ενισχύει τη διπλωματία και την οικονομία. Η ορθόδοξη πίστη μας τροφοδοτεί την γενναιότητα και αποτρέπει την κατάχρηση της βίας».

Καταληκτικά, ο δρ. Καούλλας εξέφρασε την ευχή η επόμενη Ημέρα Ενόπλων Δυνάμεων να εορταστεί «στο Μοναστήρι του Αποστόλου Βαρνάβα, στη γενέτειρά του, σε μια ελεύθερη Σαλαμίνα, σε μια ελεύθερη Κύπρο».