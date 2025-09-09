Νέα επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε τη νύχτα στο Γ’ Δημοτικό Σχολείο Ύψωνα, αναφέρει ο ανταποκριτής του Πρωτοσέλιδου στη Λεμεσό, Σάκης Στυλιανού.

Ομάδα νεαρών βρέθηκε στον χώρο και επιτέθηκε στον φύλακα, την ώρα που προσπαθούσε να τους απομακρύνει από το γήπεδο mini football που δημιουργήθηκε πρόσφατα από τη Σχολική Εφορεία και τον Δήμο Κουρίου. Οι δράστες του έριξαν αναμμένο γκαζάκι στο πρόσωπο, προκαλώντας του εγκαύματα δεύτερου βαθμού. Ο φύλακας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η Σχολική Έφορος του Γ’ Δημοτικού Σχολείου Ύψωνα, Χριστίνα Τρύφωνας, δήλωσε στον Σάκη Στυλιανού: «Οι ολονύχτιοι βανδαλισμοί στα σχολεία της δυτικής Λεμεσού συνεχίζονται με αποκορύφωμα το ψεσινό επεισόδιο. Νεαροί καταδίωξαν τον φύλακα και του έσυραν αναμμένα γκαζάκια. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται με εγκαύματα στο πρόσωπο. Προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να γλιτώσουμε τα σχολεία μας. Υπάρχει κοινωνικό πρόβλημα και θα θρηνήσουμε θύματα».