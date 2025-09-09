Στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης κατοχής ναρκωτικών και εκρηκτικών υλών (25/05/2025 επαρχία Λεμεσού), η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός ακόμη προσώπου.

Πρόκειται για άντρα ηλικίας 46 ετών, ο οποίος συνελήφθη χθες δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση.

Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης, μέλη της ΥΚΑΝ Λεμεσού, προχώρησαν στις 25/05/2025, σε έρευνα υποστατικών, οχημάτων και σκάφους στη Λεμεσό.

Κατά την διεξαγωγή των ερευνών, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, ποσότητα κάνναβης συνολικού μεικτού βάρους 540 γραμμαρίων, μία ζυγαριά, τέσσερις σπαστήρες, 31 πλήρη φυσίγγια διαμετρημάτων 7,65μμ και 9μμ, και το συνολικό χρηματικό ποσό των €120,105.

Η ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λεμεσού) συνεχίζει τις εξετάσεις.