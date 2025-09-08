Στην Κύπρο επέστρεψε σήμερα ο Κενάν Αγιάζ, έπειτα από περισσότερο από δύο χρόνια κράτησης σε γερμανικά κρατητήρια και φυλακές. Η υπόθεσή του είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς, καθώς οργανώσεις και συλλογικότητες χαρακτήριζαν τη δίωξή του πολιτικά υποκινούμενη.

Ο Αγιάζ, κουρδικής καταγωγής, είχε συλληφθεί και κρατηθεί στη Γερμανία με κατηγορίες που συνδέονταν με τη δραστηριότητά του στο κουρδικό κίνημα. Υποστηρικτές του υποστήριξαν ότι η κράτησή του αποτελούσε μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας ποινικοποίησης της πολιτικής δράσης Κούρδων στην Ευρώπη.

Η επιστροφή του στην Κύπρο χαιρετίστηκε από την κουρδική κοινότητα του νησιού και συλλογικότητες που είχαν σταθεί στο πλευρό του κατά την περίοδο της κράτησής του. Το Παρατηρητήριο για τη Δίκη του Κενάν Αγιάζ, σε ανακοίνωσή του, τόνισε ότι το ζήτημα «δεν αφορούσε μόνο το πρόσωπο του Αγιάζ αλλά τον ευρύτερο αγώνα ενάντια στις πολιτικές της Τουρκίας και τη στάση ευρωπαϊκών κρατών».

Παράλληλα, ανακοινώθηκε συγκέντρωση συμπαράστασης που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025, στις 18:00, έξω από τις Κεντρικές Φυλακές Λευκωσίας.

Η επιστροφή του Αγιάζ στην Κύπρο θεωρείται από τους υποστηρικτές του ως ευκαιρία συνέχισης της πολιτικής και κοινωνικής δράσης του, ενώ παραμένει στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διεθνείς σχέσεις.