Στην επιβεβαίωση της είδησης που δημοσιοποίησε πρώτη η Καθημερινή στο κυριακάτικο της φύλλο προχώρησε η κανονολόγος Αρετή Δημοσθένους.

«Όπως είμαι θα συνεχίσω να είμαι και όπως μιλώ, έτσι θα συνεχίσω. Τώρα θεωρώ ότι λόγω των πολλών καταστάσεων θα ήταν καλό στη βουλή να μην είναι μόνο άνθρωποι της νομικής και των επιχειρήσεων. Να μπει και κανένας θρησκειολόγος και κανένας θεολόγος όπως εγώ. Να υπάρχει μια ισορροπία», είπε.

Η ίδια επιβεβαίωσε ότι αποφάσισε εδώ και καιρό ότι θα πολιτευτεί γιατί της το είχε πει και ο αείμνηστος πατέρας της. Πρόσφατα κατάλαβα ότι δεν θα χάσω και τίποτα.. θα έχω επαφή με τον κόσμο.

Η κ.Δημοσθένους είπε ότι θα είναι στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ στην επαρχία Λεμεσού, όπως είπε.