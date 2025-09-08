Διάταγμα κράτησης για περίοδο έξι ημερών εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εναντίον του 32χρονου, ο οποίος συνελήφθη, ως ύποπτος, σε σχέση με τη φωτιά που ξέσπασε, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, 4 Σεπτεμβρίου, στο κρατικό δάσος στην περιοχή Πλατρών – Τροόδους.

Ο ύποπτος συνελήφθη την Κυριακή, στο πλαίσιο αξιολόγησης πληροφορίας για συγκεκριμένο όχημα που κινείτο στην περιοχή και από το οποίο ο οδηγός πέταξε κάτι, ενώ ακολούθησε η εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Εναντίον του 32χρονου, ο οποίος τέθηκε υπό 6ήμερη προσωποκράτηση, διερευνάται υπόθεση εμπρησμού και αδικήματα σε σχέση με τον Περί Δασών Νόμο.

Υπενθυμίζεται ότι τη φωτιά αντιλήφθηκε οδηγός, σε σημείο παρά το δρόμο Πλατρών – Τρόοδους και την κατέσβησε ο ίδιος πριν επεκταθεί. Την ίδια ώρα, μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έσπευσαν στην περιοχή, όπου διενήργησαν εξετάσεις, από τις οποίες διαπιστώθηκε ότι η φωτιά είχε τεθεί κακόβουλα.

Πηγή: ΚΥΠΕ