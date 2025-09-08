Αν είσαι 12-25 ετών, μίλησε μας για τις απόψεις και τις συνήθειες σου- βοήθησε μας να δημιουργήσουμε ένα παιχνίδι για ‘σένα.

Πολλοί νέοι θεωρούν ότι είναι ενημερωμένοι για τα νέα. Παρ’ όλα αυτά, σε επίπεδο ΕΕ, το Eurostat αναφέρει το 2023 μόλις το 36 % των νέων ηλικίας 16-29 που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο προσπάθησαν να επαληθεύσουν την αλήθεια των πληροφοριών που βρήκαν στο διαδίκτυο. Στην Κύπρο, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν σημαντικά χαμηλό, μόλις 11%.

Παράλληλα, έρευνα του Eyrudice βρίσκει ότι το 95 % των νέων αναγνωρίζουν ότι εκτίθενται σε παραπληροφόρηση ή «fake news».

Επιπλέον, σχεδόν το μισό ποσοστό (50%) των ατόμων ηλικίας 15-30 δηλώνουν ότι χρειάζονται δεξιότητες κριτικής σκέψης και ψηφιακό γραμματισμό για να αντιμετωπίσουν τις ψευδείς ειδήσεις και την εξτρεμιστική ρητορική.

Αν είσαι μαθητής ή μαθήτρια, ηλικίας 12 έως 25 ετών…

Σε προσκαλούμε να λάβεις μέρος σε μια σύντομη έρευνα, η οποία εξετάζει τις προτιμήσεις, συνήθειες και απόψεις των νέων σχετικά με τις ειδήσεις και τα διαδικτυακά παιχνίδια.

Λάβε μέρος στην έρευνα: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaLk1sFBQtx4oLpWninKjge7BhodyzMwhce1OwZziIKlfrLQ/viewform

Στόχος η συλλογή δεδομένων που θα βοηθήσουν στον σχεδιασμό ενός διαδικτυακού παιχνιδιού, προσαρμοσμένου στις ανάγκες και το ενδιαφέρον των νέων.

Η έρευνα διεξάγεται στα πλαίσια του προγράμματος NewsArcade@Classroom το οποίο συντονίζει το ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΙΑΣ στην Κύπρο και υλοποιείται από τους εταίρους Portaplay APS στην Δανία, IN2 Digital Innovations στην Γερμανία, Association Pour L'education Aux Medias (APEM) στην Γαλλία, International People’s College στην Δανία και το πανεπιστήμιο Lusofona στην Πορτογαλία.