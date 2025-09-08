Ο Δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος, μιλώντας στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο, ανέδειξε το στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει και η πόλη της Πάφου, ιδιαίτερα για τους φοιτητές και τους εργαζόμενους μεσαίων εισοδημάτων.

Τόνισε ότι τα ενοίκια έχουν εκτοξευθεί σε δυσθεώρητα επίπεδα, με αποτέλεσμα πολλοί νέοι να αναγκάζονται είτε να στοιβάζονται σε ακατάλληλους χώρους είτε να πηγαινοέρχονται καθημερινά από άλλες περιοχές.

Ο κ. Φαίδωνος παρουσίασε τις πρωτοβουλίες του Δήμου για δημιουργία ξενώνων χαμηλού κόστους στο κέντρο της πόλης, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι απαιτείται μια ευρύτερη κρατική στρατηγική με μαζική ανέγερση φοιτητικών εστιών και κοινωνικών κατοικιών ώστε να δοθούν πραγματικές λύσεις.

«Στοιβάζονται 10-12 αλλοδαποί. Είναι 150 ευρώ το άτομο»

Αρχικά, ανέφερε ότι έχουν ενοικιαστεί και τα 203 δωμάτια της φοιτητικής εστίας που λειτούργησε από πέρσι στην Πάφο. Τόνισε ότι στην Πάφο η εξεύρεση διαμονής αποτελεί σοβαρότατο πρόβλημα. «Δεν μπορείτε να φανταστείτε πού έχουν φτάσει τα ενοίκια. Ακόμη και αν έχεις χρήματα, δεν βρίσκεις να ενοικιάσεις».

Συμπλήρωσε ότι πολλοί Παφίτες μετατρέπουν παράνομα καταστήματα και υπόγεια σε χώρους διαμονής. «Στοιβάζονται 10-12 αλλοδαποί. Είναι 150 ευρώ το άτομο». Σημείωσε ότι οι ιδιοκτήτες λαμβάνουν 1.200 ευρώ από ένα κατάστημα το οποίο ούτε 300 ευρώ δεν θα ενοικιαζόταν υπό κανονικές συνθήκες.

Ο κ. Φαίδωνος ανέφερε ότι ο Δήμος πήρε το μήνυμα από τους φοιτητές σχετικά με τα ενοίκια των 700-800 ευρώ. «Μετατρέπουμε στο κέντρο της πόλης κάποιους ξενώνες. Είναι κτίρια που είναι εγκαταλελειμμένα εδώ και δεκαετίες». Πρόσθεσε ότι με έξοδα του Δήμου αυτοί οι χώροι θα μετατραπούν σε ξενώνες. «Θα παραδώσουμε τις επόμενες μέρες 22 δωμάτια, με στόχο μέχρι το τέλος του χρόνου να φτάσουν τα 40».

Όπως είπε, πρόκειται για δωμάτια με κοινόχρηστη κουζίνα και κοινόχρηστες τουαλέτες. «Υπάρχει πλήρης ανεξαρτησία στα δωμάτια». Ακόμη, τόνισε ότι δεν επιβάλλεται ενοίκιο. «Είναι 150 ευρώ μαζί με νερό, ρεύμα και ίντερνετ. Είναι ένα έργο κοινωνικού χαρακτήρα».

«Φοιτητής από τα Κοκκινοχώρια αναγκάζεται να πηγαινοέρχεται καθημερινά στην Πάφο»

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε σε φοιτητή από τα Κοκκινοχώρια που αναγκάζεται να πηγαινοέρχεται καθημερινά στην Πάφο. «Λόγω της αδυναμίας να βρει σπίτι, η οικογένεια αποφάσισε το παιδί να πηγαινοέρχεται». Συμπλήρωσε ότι τα έξοδα παραμένουν υψηλά λόγω των καυσίμων, ενώ υπάρχουν και οι κίνδυνοι στους δρόμους.

Ο Δήμαρχος Πάφου υπογράμμισε ότι «δεν τους καίγεται καρφί να ρίξουν τα ενοίκια. Έχουν τόσο μεγάλη ζήτηση που, δυστυχώς, αυτή μας η ενέργεια δεν θα έχει ως επακόλουθο τη μείωση των ενοικίων». Τόνισε ότι για να υπάρξει αλλαγή, πρέπει να ανεγερθούν 500 φοιτητικές εστίες και το κράτος, σε συνεργασία με τον Δήμο, να δημιουργήσει κοινωνικές κατοικίες.

Επεσήμανε ότι οι εργαζόμενοι με μισθούς 1.000-1.500 ευρώ δεν μπορούν ούτε να αγοράσουν ούτε να ενοικιάσουν κατοικία. «Χαιρόμαστε που επωφελείται η βιομηχανία του developing, γιατί έχει 19% φόρο και το κράτος εισπράττει έσοδα. Ωστόσο, πρέπει να βρούμε τρόπους ώστε να έχουν σπίτι και οι απλοί πολίτες».