Η ολική σεληνιακή έκλειψη γνωστή και ως «αιματηρή σελήνη» ή «ματωμένο φεγγάρι» η οποία θα είναι η τελευταία του έτους, βρίσκεται σε εξέλιξη και είναι ορατή σε πολλές περιοχές του κόσμου, περιλαμβανομένης της Κύπρου.
Η σεληνιακή έκλειψη συμβαίνει όταν η γη περνάει ακριβώς ανάμεσα στον ήλιο και τη σελήνη ρίχνοντας τη σκιά της στην επιφάνεια της σελήνης. Κατά τη διάρκεια μιας ολικής σεληνιακής έκλειψης, η σελήνη αποκτά βαθύ κόκκινο ή χαλκί χρώμα, γι αυτό ονομάζεται «ματωμένο φεγγάρι».
Η συνολική διάρκεια της έκλειψης, συμπεριλαμβανομένων της παρασκιάς και της μερικής φάσης, θα είναι 5 ώρες και 27 λεπτά. Η ολική φάση θα διαρκέσει περίπου 1 ώρα και 21 λεπτά.
Το φαινόμενο είναι πλήρως ορατό από την Κύπρο κατά τις κύριες του φάσεις, ενώ η σελήνη είχε ανατείλει περίπου στις 18:59.
Στις 19:28 σημειώθηκε μερική έκλειψη, καθώς η σελήνη ξεκίνησε να εισέρχεται στην σκιά της γης.
Στις 20:30 η σελήνη ήταν πλήρως καλυμμένη από την σκιά της γης, αποκτώντας το γνώριμο ερυθρό φωτισμό της Ολικότητας.
Η έκλειψη έφτασε στο μέγιστό της στις 21:12, ενώ η σελήνη βρίσκεται σε ύψος 24˚ στον ανατολικό ουρανό και διέρχεται μέσα από το κεντρικότερο σημείο της σκιάς.
Στις 21:52 η Σελήνη ξεκίνησε να εξέρχεται από την σκιά και περίπου μια ώρα μετά ξεκινά η έξοδος και από την παρασκιά. Το φαινόμενο λήγει στις 23:55 με την Σελήνη να βρίσκεται σε ύψος 47˚ στον νοτιοανατολικό ουρανό.
Δείτε τη φωτογραφία του Χρήστου Μπέλεση:
