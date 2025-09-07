Μνημόσυνο και ενταφιασμός των λειψάνων του Μητροπολίτη Κιτίου Νικοδήμου Μυλωνά τελέστηκε την Κυριακή, μετά την ολοκλήρωση του αρχιερατικού συλλείτουργου στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Κοντού στη Λάρνακα, προϊσταμένου του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Γεωργίου και συλλειτουργούντος του Μητροπολίτη Κιτίου, Νεκταρίου.

Σε ανακοίνωση η Μητρόπολη Κιτίου αναφέρει ότι στο μνημόσυνο παρέστησαν αρχές τόσο της πόλεως Λάρνακας όσο και της επαρχίας Αμμοχώστου. Σημειώνεται πως ιδιαίτερη παρουσία αποτελούσε αυτή των συγγενών του αειμνήστου ιεράρχου καθώς επίσης και του κοινοτικού συμβουλίου και εκκλησιαστικής επιτροπής του χωριού Λιμνιών της Αμμοχώστου, τόπος καταγωγής του μακαριστού μητροπολίτου.

Επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος αναφερόμενος στον βίο του ιεράρχου, τονίζοντας τη σημαντικότητα της προσωπικότητάς του τόσο για την Εκκλησία της Κύπρου όσο και για την Ιστορία της Κύπρου.

Στη συνέχεια ακολούθησε ο ενταφιασμός των λειψάνων του Νικόδημου Μυλωνά στο Κοιμητήριο του Αγίου Γεωργίου Κοντού στη Λάρνακα όπου και έγινε κατάθεση στεφάνων.