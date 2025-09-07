Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε με τα ίδια επαναλαμβανόμενα προβλήματα, με σχολεία-εργοτάξια, με τη διαδικασία στελέχωσης να συνεχίζεται και μετά την 1η Σεπτεμβρίου και χωρίς εγκατάσταση κλιματιστικών στα δημοτικά, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών.

Όπως καταγράφει, στην Προδημοτική Εκπαίδευση, οι προκατασκευασμένες αίθουσες εξακολουθούν να κυριαρχούν, η διοικητική υποστελέχωση αυξάνεται και διογκώνεται, "με το ΥΠΑΝ να μετακυλίει όλες τις ευθύνες διοίκησης και λειτουργίας στις μάχιμες νηπιαγωγούς, χωρίς καμία γραμματειακή στήριξη και σε πολλές περιπτώσεις, χωρίς επαρκή διοικητικό χρόνο", όπως σημειώνει.

Προσθέτει, ακόμα, ότι οι εξαγγελίες για εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας στην Ειδική Εκπαίδευση παραμένουν στα χαρτιά, την ώρα που τα σχολεία ανοίγουν χωρίς ολοκληρωμένες διαδικασίες πρόσληψης σχολικών συνοδών, με υπερπληθυσμό στα Ειδικά Σχολεία και στις Ειδικές Μονάδες και με σοβαρές ελλείψεις.

"Η καθημερινότητα του εκπαιδευτικού παραμένει ασφυκτική με μεγάλους αριθμούς μαθητών/ριών στις τάξεις, με σοβαρές ελλείψεις σε κτηριακές υποδομές, με ολοένα αυξανόμενα εξωδιδακτικά καθήκοντα, με ανύπαρκτα σχεδόν μέτρα για αντιμετώπιση ακραίων συμπεριφορών, με έλλειψη ουσιαστικών δομών στήριξης", αναφέρει η παράταξη, σημειώνοντας ότι θα συνεχίσει να συνεχίσει να αγωνίζεται για τη βελτίωση της καθημερινότητας του εκπαιδευτικού.

"Κύρια επιδίωξή μας παραμένει η αλλαγή του δημόσιου σχολείου, όχι όμως προς την κατεύθυνση που στοχεύουν οι κυβερνώντες, αλλά κάνοντάς το πιο ανθρώπινο, πιο δίκαιο και πιο δημοκρατικό για όλες και όλους", αναφέρει καταληκτικά.