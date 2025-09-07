Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, παρέστη το πρωί στο ετήσιο μνημόσυνο του πρώην Προέδρου της Βουλής και Υπουργού Εξωτερικών Αλέκου Μιχαηλίδη στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, στο Μηλικούρι, όπου στη συνέχεια παρευρέθηκε και στην τελετή εγκαινίων του μουσείου Πόλυ Πολυδώρου, τιμώντας τη μνήμη και του πατέρα του, Αλέκου Μιχαηλίδη, λαϊκού τεχνίτη Πόλυ Πολυδώρου.

Σε ομιλία του στην τελετή εγκαινίων, ο Πρόεδρος εξήρε την προσωπικότητα και το έργο του Αλέκου Μιχαηλίδη, τονίζοντας πως επρόκειτο για «μια σημαίνουσα προσωπικότητα της πατρίδας μας», η οποία υπηρέτησε με ήθος, συνέπεια και διορατικότητα την Κύπρο, τόσο ως Πρόεδρος της Βουλής όσο και ως Υπουργός Εξωτερικών.

Έκανε λόγο για «μια σημαίνουσα προσωπικότητα, η οποία κληροδότησε μια ανεκτίμητη παρακαταθήκη».

«Όλοι συμφωνούν ότι υπηρέτησε τον τόπο με ακεραιότητα, ήθος και υψηλό αίσθημα καθήκοντος, επιδεικνύοντας νηφαλιότητα και αποτελεσματικότητα σε κάθε κρίσιμη στιγμή. Κατά την παρουσία του στο δεύτερο τη τάξει πολιτειακό αξίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, αλλά και αργότερα ως Υπουργός Εξωτερικών, άσκησε τα καθήκοντά του με συνέπεια και αφοσίωση, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην πολιτική ζωή της Κύπρου, ενώ η πολιτική του δράση έτυχε ιδιαίτερης αναγνώρισης και στο εξωτερικό», είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ρόλο του Αλέκου Μιχαηλίδη στην προώθηση του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της Κύπρου και στην ενίσχυση των διπλωματικών σχέσεων με το Ισραήλ, χαρακτηρίζοντάς τον «τολμηρό και οραματιστή, με στρατηγική σκέψη και διεθνή αναγνώριση».

Όπως είπε, «υπήρξε ανάμεσα στους πρωτεργάτες του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της πατρίδας μας, καθώς πίστευε ακράδαντα ότι το μέλλον της Κύπρου είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ευρωπαϊκή οικογένεια και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης», προσθέτοντας ότι «ως Υπουργός Εξωτερικών, υπό την ηγεσία του Προέδρου Γλαύκου Κληρίδη, με όραμα, στρατηγική διορατικότητα και απαράμιλλη μεθοδικότητα, εργάστηκε σκληρά για την πραγμάτωση του μεγάλου εθνικού οράματος, της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Παράλληλα, είπε πως «με ευρύτητα σκέψης και αίσθημα ευθύνης, ανέπτυξε πολύπλευρη διπλωματική δράση για την ουσιαστική ενίσχυση των σχέσεων της χώρας μας με τα κράτη της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής», συμπληρώνοντας πως «ήταν εκείνος που πήρε την απόφαση σε μια περίοδο που να μιλάς για ανάπτυξη σχέσεων με το Ισραήλ δεν ήταν καθόλου δημοφιλές στην Κύπρο, να ανοίξει η Κυπριακή Δημοκρατία αποστολή στο Τελ Αβίβ, σε μια περίοδο που δεν ήταν καθόλου ευνοϊκό το περιβάλλον, καμία σύγκριση με το τι υπάρχει σήμερα».

«Πήρε αυτή την τολμηρή και όπως αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος, σοφή και πολύ σωστή απόφαση. Οραματίστηκε την Κύπρο ως γέφυρα συνεργασίας, ειρήνης και αλληλεγγύης ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, αναδεικνύοντας τον ιδιαίτερο της ρόλο και προσδίδοντας στη φωνή της διεθνές και περιφερειακό κύρος», συμπλήρωσε.

Επίσης, είπε ότι «επιτέλεσε έργο, το οποίο «δεν αποτυπώθηκε σε πρόσκαιρες εντυπώσεις – ένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Αλέκου Μιχαηλίδη- αλλά σε θεσμικές τομές και επιλογές με διάρκεια στον χρόνο».

Παράλληλα, ο κ. Χριστοδουλίδης ανέδειξε τη σημασία του νεοσύστατου μουσείου, που στεγάζεται στο παλιό σκαρπάρικο του Πόλυ Πολυδώρου, το οποίο όπως είπε «αφηγείται την ιστορία του λαϊκού τεχνίτη και διαφυλάσσει τη μνήμη των παραδοσιακών επαγγελμάτων που χάνουν τη θέση τους στον σύγχρονο κόσμο».

«Η πορεία ενός τόπου χτίζεται τόσο με την πένα και τη διπλωματία όσο και με τον ιδρώτα και τα εργαλεία του δημιουργού-χειροτέχνη», είπε υπογραμμίζοντας τη συμβολική συνάντηση πολιτικής παρακαταθήκης και λαϊκής δημιουργίας στο πρόσωπο του Αλέκου Μιχαηλίδη και του πατέρα του.

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος δεσμεύτηκε για στήριξη της Πολιτείας προς την κοινότητα Μηλικουρίου, δηλώνοντας έτοιμος να συνεργαστεί με τις τοπικές αρχές και τον Έπαρχο για την προώθηση των αναπτυξιακών έργων στην περιοχή.

