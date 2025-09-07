Αρχίζει τη Δευτέρα η συζήτηση στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών για την εισαγωγή της τηλεργασίας στο δημόσιο, ενώ στο τελικό στάδιο, με κατ' άρθρον συζήτηση, βρίσκεται το νομοσχέδιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις.

Σύμφωνα με το κυβερνητικό νομοσχέδιο, προωθείται η μεικτή τηλεργασία, δηλαδή η δυνατότητα για τηλεργασία ορισμένες μέρες μέσα στον χρόνο, σε συνδυασμό με την εργασία στον τόπο εργασίας του υπαλλήλου.

Στο προωθούμενο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται οι προϋποθέσεις και γενικοί όροι εφαρμογής της τηλεργασίας. Όπως είχε σημειωθεί στην ανακοίνωση του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά την έγκριση του νομοσχεδίου, βασική προϋπόθεση για τη δυνατότητα τηλεργασίας είναι τα καθήκοντα των υπαλλήλων και των εργοδοτουμένων ή μέρος αυτών να είναι εφικτό να εκτελούνται εξ αποστάσεως, με βάση τη φύση τους και τα τεχνολογικά μέσα που απαιτούνται για την εκτέλεσή τους, όπως θα κρίνεται από τον οικείο Προϊστάμενο Τμήματος.

Λεπτομέρειες για τη διαδικασία εφαρμογής της τηλεργασίας έχουν περιληφθεί σε Εγχειρίδιο με κατευθυντήριες οδηγίες που καταρτίστηκε από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, σε συνεργασία με το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής και άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες για καθοδήγηση των υπηρεσιών, των υπαλλήλων και των εργοδοτουμένων για εφαρμογή της τηλεργασίας, το οποίο θα κυκλοφορήσει μετά την ψήφιση του Νομοσχεδίου σε Νόμο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Προτάσεις Βουλευτών για αποσπάσεις δημοσίων υπαλλήλων

Τη Δευτέρα θα συζητηθούν, επίσης, δύο προτάσεις για τροποποίηση νομοθεσιών για τις αποσπάσεις των δημοσίων υπαλλήλων και εργοδοτούμενων αορίστου χρόνου στη δημόσια υπηρεσία και σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου.

Οι δύο προτάσεις προέρχονται από τους Βουλευτές Ευθύμιο Δίπλαρο, Σάβια Ορφανίδου και Μάριο Μαυρίδη, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Στην τελική ευθεία οι άμεσες ξένες επενδύσεις

Στην τελική ευθεία προς ψήφιση μπαίνει και το αναθεωρημένο νομοσχέδιο για τη δημιουργία Εθνικού Μηχανισμού Ελέγχου Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, καθώς τη Δευτέρα αρχίζει η κατ’ άρθρον συζήτησή του στην Επιτροπή Οικονομικών, μετά την ευρύτερη συναίνεση των ενδιαφερόμενων φορέων που επιτεύχθηκε την προηγούμενη Δευτέρα.

Το νομοσχέδιο εναρμονίζει την Κύπρο με τις ευρωπαϊκές πρακτικές, προβλέποντας αυστηρότερους ελέγχους σε επενδύσεις στρατηγικής σημασίας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι η χώρα παραμένει ανταγωνιστικός προορισμός για αξιόπιστες επενδύσεις.

Όπως είχε εξηγήσει την περασμένη Δευτέρα εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, οι σημαντικότερες τροποποιήσεις που έγιναν αφορούν τον ορισμό επιχείρησης στρατηγικής σημασίας στον οποίο περιλαμβάνονται και επιχειρήσεις που συστάθηκαν με νόμο άλλης χώρας και δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, η πρόνοια για εξαίρεση επενδυτών από χώρες της ΕΕ, του ΕΟΧ και της Ελβετίας, η υποχρέωση έγκαιρης ενημέρωσης από τον ξένο επενδυτή, ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις και η εισαγωγή ενός κατώτατου ορίου κοινοποίησης επενδύσεων, το οποίο θα ορίζεται στα €2.000.000.

Επίσης, προνοείται εξαίρεση για τα πλοία, λόγω του ιδιαίτερου καθεστώτος της ναυτιλιακής βιομηχανίας στην Κύπρο και για να μην πληγεί η ανταγωνιστικότητά της με εξαίρεση τις πλωτές μονάδες φυσικού αερίου. Προβλέπεται, επίσης, η διαδικασία διαβούλευσης με αρμόδια συμβουλευτική επιτροπή και δυνατότητα αυτεπάγγελτου ελέγχου, ακόμη και χωρίς κοινοποίηση της επένδυσης.

Στόχος, όπως αναφέρθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών, είναι να θεσπιστεί ένας διαφανής, προβλέψιμος και σαφής μηχανισμός, ο οποίος, ταυτόχρονα, δεν θα πλήττει την ανταγωνιστικότητα της Κύπρου σε σχέση με άλλες χώρες.

Ενδιαφερόμενοι φορείς όπως το ΚΕΒΕ, η ΟΕΒ, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, ο Σύνδεσμος Τραπεζών, ο ΣΕΛΚ, ο CIFA, το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο συμφώνησαν με την προωθούμενη νομοθεσία. Ωστόσο, ο σύνδεσμος τεχνολογικών επιχειρήσεων TechIsland σημείωσε ότι ανέμεναν να υπάρξει εξαίρεση για τον σημαντικό τομέα της τεχνολογίας, όπως αντίστοιχα συνέβη και στο Βέλγιο.

Πηγή: ΚΥΠΕ