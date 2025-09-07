Τη διαβεβαίωση ότι η Πολιτεία αναγνωρίζει την ηθική υποχρέωση να βρίσκεται δίπλα στους συγγενείς των θυμάτων της αεροπορικής τραγωδίας της «Ήλιος», εξέφρασε, το Σάββατο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την ομιλία του σε τρισάγιο που τελέστηκε εις μνήμη των θυμάτων της αεροπορικής τραγωδίας στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής και Παναγίας Ελευθερώτριας, στη Μοσφιλωτή.

Σε ομιλία του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι όσες αποφάσεις και αν έχουν ληφθεί, η παρούσα διακυβέρνηση είναι η μοναδική που έχει ξεκινήσει την εκτέλεση (απόφασης), ειδικά για όλους αυτούς που κουρεύτηκαν λόγω της οικονομικής κατάστασης το 2013, σημειώνοντας ότι όπως υποσχέθηκε «αυτή η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει και θα υπάρξει ειδική διαχείριση για τα θύματα αυτής της τραγωδίας».

«Περιορίζομαι στη διαβεβαίωση ότι η πολιτεία αναγνωρίζει την ηθική υποχρέωση να βρίσκεται δίπλα στους συγγενείς των θυμάτων της πολύνεκρης αεροπορικής τραγωδίας. Όσες αποφάσεις και αν έχουν ληφθεί, η παρούσα διακυβέρνηση είναι η μοναδική που έχει ξεκινήσει την εκτέλεση (απόφασης) – ειδικά για όλους αυτούς που κουρεύτηκαν λόγω της οικονομικής κατάστασης το 2013 - και όπως σας υποσχέθηκα αυτή η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει και θα υπάρξει ειδική διαχείριση για τα θύματα αυτής της τραγωδίας», είπε.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην παρουσία συγγενών και φίλων των θυμάτων, εκπροσώπων της Πολιτείας και πλήθους κόσμου, σε ατμόσφαιρα βαθιάς συγκίνησης.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, τιμώντας τη μνήμη των 121 θυμάτων της μοιραίας πτήσης, είπε ότι παρά τη συμπλήρωση 20 ετών από την τραγωδία «ο πόνος παραμένει έντονος, η πληγή ανεπούλωτη και τα «γιατί» εξακολουθούν να βασανίζουν».

Αναγνώρισε το σθένος και την αξιοπρέπεια, που επέδειξαν όλα αυτά τα χρόνια οι συγγενείς των θυμάτων, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα στα παιδιά που έμειναν ορφανά και παρέδωσαν «μαθήματα ανθρωπιάς» σε όλους μας.

«Σφίγγω νοερά το χέρι όλων, ειδικά των παππούδων και των γιαγιάδων, των αδελφών, των θείων και των εξαδέλφων, που έκαναν το δάκρυ τους βάλσαμο για να επουλώσουν τις πληγές των παιδιών που ορφάνεψαν, που θυσιάζονται για να συντηρήσουν εκείνους που έχασαν το αποκούμπι της ζωής τους, και που παραδίδουν σε όλους μαθήματα ανθρωπιάς. Η δύναμη ψυχής που έχετε επιδείξει όλα αυτά τα χρόνια, από το πρωινό της 14ης Αυγούστου 2005 μέχρι και σήμερα, είναι συγκλονιστική», είπε.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στον Βάσο Γεωργίου, "ο οποίος έχτισε τον ιερό αυτό χώρο μαζί με τη σύζυγό του Μαίρη", μία από τις αδικοχαμένες ψυχές της πτήσης, χαρακτηρίζοντας το παρεκκλήσι «σημείο αναφοράς της αγάπης, με την οποία είναι κτισμένος».

Όπως είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας «ο ιερός ναός στον οποίο βρισκόμαστε σήμερα, αποτελεί σημείο αναφοράς της αγάπης, με την οποία είναι κτισμένος», σημειώνοντας ότι «η αγάπη, την οποία ο Απόστολος Παύλος υμνεί ως την αιώνια, την ισχυρότερη και παντοτινή αρετή, μαζί με την πίστη, την ελπίδα και τη φιλανθρωπία».

Σημείωσε ακόμα ότι «τα ψυχικά αποθέματα και το σθένος του φίλου Βάσου, αποτελούν πηγή έμπνευσης και το παρεκκλήσι στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα, εκτός από τόπος λατρείας, είναι μνημείο αγωνιστικότητας των ανθρώπων που ακόμη και λαβωμένοι συνεχίζουν να πορεύονται με αξιοπρέπεια».

Πηγή: ΚΥΠΕ