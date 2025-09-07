Η Άννα Σιάλαρου, που «έφυγε» πρόωρα για το μεγάλο ταξίδι σε ηλικία μόλις 27 ετών το Σάββατο 3 Μαΐου 2025, έδωσε με αξιοθαύμαστο θάρρος τη μάχη της ζωής της απέναντι στον καρκίνο για σχεδόν πέντε χρόνια.

Στις 13 Σεπτεμβρίου, ημέρα που ήταν προγραμματισμένος ο γάμος της με τον αγαπημένο της Μάριο, η οικογένειά της και οι δικοί της άνθρωποι επέλεξαν να τιμήσουν τη μνήμη της διοργανώνοντας αιμοδοσία εις μνήμη της «Ανούλας».

Όπως ανέφερε ο πατέρας της, η Άννα είχε ευεργετηθεί πολλές φορές τα τελευταία χρόνια από το Κέντρο Αίματος, και τώρα η οικογένεια θέλει να επιστρέψει αυτό το δώρο ζωής, ως αντίδωρο προς άλλους συνανθρώπους που το έχουν ανάγκη.

Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, από τις 5:30 μέχρι τις 7:30 μ.μ., έξω από το κομμωτήριο του Μάριου, Otrix Hair Room (πάροδος Μακαρείου).