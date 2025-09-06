Σοβαρές καταγγελίες από γονείς μαθητή της Α’ Λυκείου στην Αραδίππου, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο γιος τους κρίθηκε μετεξεταστέος στο μάθημα των Μαθηματικών για διαφορά μόλις 0,2 μονάδων. Οι γονείς τονίζουν ότι το παιδί αντιμετωπίζει διαγνωσμένο πρόβλημα ΔΕΠΥ και δεν είχε δημιουργήσει ποτέ προβλήματα στη σχολική του κοινότητα.

Οι γονείς του μαθητή, ο οποίος είναι επίσης πρωταθλητής σε άθλημα, καταγγέλλουν ότι το σχολείο επέδειξε αδικαιολόγητη αυστηρότητα και δεν έδειξε καμία κατανόηση για τις ιδιαίτερες συνθήκες του παιδιού.

Την ίδια ώρα, προβάλλουν σοβαρές αιτιάσεις για παραβίαση των προβλεπόμενων διαδικασιών, σημειώνοντας πως ουδέποτε ενημερώθηκαν γραπτώς για τον βαθμό του μαθητή, ούτε για την επαναληπτική εξέταση, γεγονός που χαρακτηρίζουν ως σκόπιμη απόκρυψη.

Ακόμα πιο ανησυχητικά είναι τα όσα καταγγέλλονται σχετικά με τη συμπεριφορά μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού. Σύμφωνα με τους γονείς, ο μαθηματικός του σχολείου φέρεται να άσκησε λεκτικό εκφοβισμό στο παιδί λίγες μέρες πριν τις τελικές εξετάσεις, ενώ κάνουν λόγο και για ειρωνική στάση από τον διευθυντή του σχολείου.

Η υπόθεση έχει πλέον πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης, με την οικογένεια να προχωρεί σε προσφυγή κατά των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν.

Παράλληλα, οι γονείς έχουν αποστείλει επιστολές διαμαρτυρίας σε κορυφαίους θεσμούς της Δημοκρατίας, περιλαμβανομένου του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας, της Υπουργού Παιδείας, του Αρχιεπισκόπου και της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Η οικογένεια ζητά δικαίωση για τον γιο τους και διαφάνεια στις διαδικασίες του Υπουργείου Παιδείας, θέτοντας παράλληλα ευρύτερα ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο το εκπαιδευτικό σύστημα αντιμετωπίζει παιδιά με ειδικές μαθησιακές ανάγκες και ψυχολογικές ευαισθησίες.

Δείτε τι δήλωσε ο πατέρας του μαθητή