Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, με τον καιρό να παραμένει γενικά αίθριο κατά διαστήματα, αλλά με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές τα επόμενα 24ωρα. Η Τρίτη αναμένεται να είναι η πιο ασταθής μέρα, με πιθανότητα για καταιγίδες και χαλάζι.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ ασταθής αέρια μάζα αναμένεται ιδιαίτερα την Τρίτη.

Απόψε ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, αλλά σε δυτικά τμήματα του νησιού και στα βόρεια παράλια θα εμφανίζονται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Κατά τις αυγινές κυρίως ώρες, δεν αποκλείεται να σχηματιστεί τοπική αραιή ομίχλη, κυρίως σε ανατολικές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, εξασθενώντας σταδιακά σε ασθενείς και τοπικά μεταβλητούς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο τοπικά στα δυτικά θα παραμείνει λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα νοτιοδυτικά και στα βόρεια παράλια, γύρω στους 22 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, με τοπικά αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά και στα βόρεια παράλια, όπου και δεν αποκλείεται να σημειωθεί μεμονωμένη βροχή. Προοδευτικά όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και το απόγευμα αναμένονται μεμονωμένες βροχές και πιθανόν μεμονωμένη καταιγίδα, ιδιαίτερα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά κυρίως μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα βόρεια, στα νοτιοανατολικά και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 30 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις στο δυτικό μισό του νησιού, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Κατά τις αυγινές κυρίως ώρες, πιθανόν να σχηματιστεί τοπικά αυξημένη χαμηλή νέφωση ή ομίχλη, κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, αλλά στα δυτικά και στα βόρεια θα παραμείνει λίγο ταραγμένη.

Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά οι νεφώσεις τοπικά θα πυκνώσουν και αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα στα ορεινά και στο εσωτερικό. Την Τρίτη μετά το μεσημέρι, αναμένονται κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού. Σε καταιγίδα πιθανόν να πέσει και χαλάζι. Την Τετάρτη, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν μετά το μεσημέρι, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και ενδεχομένως μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία τη Δευτέρα θα σημειώσει μικρή πτώση, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές, παραμένοντας στα ίδια περίπου επίπεδα μέχρι και την Τετάρτη.