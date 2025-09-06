Στη σύλληψη ακόμη ενός προσώπου προχώρησε το απόγευμα του Σαββάτου η Αστυνομία σχετικά με την υπό διερεύνηση υπόθεση συνωμοσίας για φόνο, απόπειρα φόνου, εμπρησμό, παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών που έγινε στις 14 Αυγούστου σε μάντρα αυτοκινήτων στον δρόμο Λάρνακας-Δεκέλειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες συνελήφθη στη Λευκωσία κατόπιν συντονισμένης επιχείρησης, από μέλη της ΑΔΕ Λάρνακας και άλλων τμημάτων της Αστυνομίας 17.5 ετών αλλοδαπός δυνάμει δικαστικού εντάλματος σύλληψης.

Αύριο αναμένεται να παρουσιαστεί στο επαρχιακό δικαστήριο Λάρνακας για αίτημα προσωποκράτησης του.

