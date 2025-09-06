Την Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2025, θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε ένα από τα πιο εντυπωσιακά ουράνια φαινόμενα της χρονιάς: την ολική έκλειψη Σελήνης, κατά την οποία το φεγγάρι θα πάρει μια μαγευτική κοκκινωπή απόχρωση, γνωστή και ως «Ματωμένο Φεγγάρι».

Ειδική εκδήλωση παρατήρησης του φαινομένου διοργανώνει το Αστεροσκοπείο Τροόδους. Το φαινόμενο θα είναι πλήρως ορατό από την Κύπρο κατά τις κύριες του φάσεις, σημειώνει το Αστεροσκοπείο, προσθέτοντας ότι η σελήνη θα ανατείλει περίπου στις 18:59 ενώ θα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη το στάδιο της παρασκιώδους έκλειψης, το οποίο είναι ελάχιστα ορατό στο γυμνό μάτι.

Στις 19:28 θα σημειωθεί μερική έκλειψη, καθώς η σελήνη θα ξεκινήσει να εισέρχεται στην σκιά της γης.

Στις 20:30 η σελήνη θα είναι πλήρως καλυμμένη από την σκιά της γης, αποκτώντας το γνώριμο ερυθρό φωτισμό της Ολικότητας.

Η έκλειψη φτάνει στο μέγιστό της στις 21:12, ενώ η σελήνη βρίσκεται σε ύψος 24˚ στον ανατολικό ουρανό και διέρχεται μέσα από το κεντρικότερο σημείο της σκιάς.

Στις 21:52 η Σελήνη ξεκινά να εξέρχεται από την σκιά και περίπου μια ώρα μετά ξεκινά η έξοδος και από την παρασκιά. Το φαινόμενο λήγει στις 23:55 με την Σελήνη να βρίσκεται σε ύψος 47˚ στον νοτιοανατολικό ουρανό.