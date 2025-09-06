Η ακρίβεια που εξανεμίζει τα εισοδήματα, η ανάγκη για βελτίωση των συντάξεων, η απαίτηση για κατάργηση του πέναλτι 12% στις συντάξεις, η βελτίωση της νομοθεσίας, ώστε να διασφαλιστεί το δικαίωμα σε σύνταξη χηρείας για όλους τους άνδρες χήρους, καθώς και η ανάγκη αντιμετώπισης του υψηλού κόστους των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων, που δεν καλύπτονται από το ΓεΣΥ θα βρεθούν στο επίκεντρο του Παγκύπριου Συνεδρίου της Ένωσης Κυπρίων Συνταξιούχων (ΕΚΥΣΥ), το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου.

Σε ανακοίνωσή της, με αφορμή το Συνέδριο και την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, η ΕΚΥΣΥ επισημαίνει ότι «οι συνταξιούχοι δεν αντέχουν άλλο την αδιαφορία, διεκδικούν αξιοπρέπεια, κοινωνική προστασία και σεβασμό, με άμεση επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που τους ταλαιπωρούν».

Αναφέρει πως τα τελευταία 12 χρόνια έδωσε συνεχείς αγώνες, πραγματοποιώντας περίπου 50 εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και αντιδράσεων, ακόμη και συλλαλητήρια έξω από το Προεδρικό.

«Παρόλα αυτά», αναφέρει, «τόσο η προηγούμενη όσο και η σημερινή κυβέρνηση εξακολουθούν να αδιαφορούν. Τα τελευταία δύο υπομνήματα που κατατέθηκαν, καθώς και σχετική επιστολή υπενθύμισης προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν έτυχαν καμίας ανταπόκρισης, αφήνοντας τους συνταξιούχους εκτεθειμένους στα προβλήματα που οξύνονται».

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, σημειώνει, θα γίνει συζήτηση και έγκριση αποφάσεων – υπομνήματος, καθώς και η εκλογή νέου Κεντρικού Συμβουλίου, νέου Γενικού Γραμματέα και Κεντρικής Γραμματείας της ΕΚΥΣΥ.

Στο συνέδριο θα παραστεί και θα απευθύνει χαιρετισμό η Γενική Γραμματέας της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, ενώ ομιλία θα απευθύνει ο Γενικός Γραμματέας της ΕΚΥΣΥ, Κώστας Σκαρπάρης.

