Σάρκα και οστά παίρνουν οι επιδιώξεις χρόνων του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς με τα εγκαίνια τριών αναπτυξιακών έργων, του Πάρκου Ερπετών και Αμφιβίων στο δημοτικό διαμέρισμα Νέου Χωριού, του Πολυχώρου Θάλασσας και Πολιτισμού στο Λατσί και την Πλατεία Δημαρχείου, κόστους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Γιώτη Παπαχριστοφή.

Στον χαιρετισμό του κατά την τέλεση των εγκαινίων το απόγευμα της Παρασκευής από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο κ. Παπαχριστοφή χαρακτήρισε την ημέρα ορόσημο, προσθέτοντας πως τα σημερινά εγκαίνια των τριών σημαντικών έργων υποδομής αποτελούν απότοκο των ενεργειών και των προσπαθειών των τελευταίων ετών τόσο από το νυν όσο και από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο Πόλης, αλλά και το τέως Κοινοτικό Συμβούλιο Νέου Χωριού, για ωρίμανση έργων, με στόχο τη χρηματοδότησή τους από το Κράτος.

Τα έργα αυτά αποτελούν, συνέχισε, απτό δείγμα των αποτελεσμάτων, που μπορεί να αποφέρει η εποικοδομητική συνεργασία των Τοπικών Αρχών με την Κυβέρνηση και τις Κρατικές Υπηρεσίες, προς όφελος των πολιτών. Το γεγονός αυτό δεν μπορεί παρά να μας ικανοποιεί ιδιαίτερα είπε ο κ. Παπαχριστοφή, «καθώς η ετοιμότητα μας ως Τοπική Αρχή να ωριμάσουμε έγκαιρα έργα, απέφερε καρπούς, και πετύχαμε την υλοποίησή τους με την καθοριστική συμβολή της Κυβέρνησης και τη συγχρηματοδότησή τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Πάρκο Ερπετών και Αμφιβίων

Σχετικά με τα εγκαίνια του Πάρκου Ερπετών και Αμφιβίων στο δημοτικό διαμέρισμα Νέου Χωριού, το οποίο υλοποιήθηκε από την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου και συγχρηματοδοτήθηκε μέσω της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης της Ε.Ε με κόστος €500.000, ο κ. Παπαχριστοφή σημείωσε πως αυτό το έργο ολοκληρώθηκε από τον Δήμο μετά τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το Πάρκο συνέχισε, αποτελεί μια πολύ ενδιαφέρουσα και καινοτόμο πρωτοβουλία για την περιοχή. Φωλιασμένο κοντά στη χερσόνησο του Ακάμα, φιλοξενεί μια μοναδική συλλογή από ερπετά και αμφίβια, προσθέτοντας πως ο κύριος στόχος του Εκθεσιακού Κέντρου είναι να ενημερώσει το κοινό για τη σημασία των ερπετών και των αμφιβίων στο οικοσύστημα, τη βιοποικιλότητα και την προστασία αυτών των ειδών. Το Κέντρο συνέχισε, έχει σχεδιαστεί με έμφαση στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Πολυχώρος/Μουσείο Θάλασσας και Πολιτισμού

Το δεύτερο έργο που εγκαινιάστηκε, είπε ο Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς, είναι αυτό της αναβάθμισης και του εξωραϊσμού των αποθηκών της Αρχής Λιμένων στο Λατσί και της μετατροπής τους σε Πολυχώρο/Μουσείο Θάλασσας και Πολιτισμού, που κατασκευάσθηκε κατά 85% με συγχρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Θάλασσα 2014-2020 και Θάλασσα, Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια 2021-2027 και το υπόλοιπο 15% από τον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς, με ενδιάμεσο φορέα υλοποίησης το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών και την Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου, και κόστισε 2 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως ανέφερε στον χαιρετισμό του, ο Πολυχώρος στεγάζεται σε μία εξαιρετική τοποθεσία στο παραλιακό μέτωπο του Λατσιού, δίπλα από το ομώνυμο λιμάνι σε ένα διατηρητέο κτήριο, 519 τετραγωνικών μέτρων που παλιά αποτελούσε τις αποθήκες χαρουπιών. Εξάλλου αυτός ήταν, όπως είπε, και ένας από τους λόγους που ώθησε στη δημιουργία του Πολυχώρου, αφού θέλαμε να αξιοποιήσουμε αυτό το κτήριο που είναι εγκαταλειμμένο εδώ και δεκαετίες, δημιουργώντας κάτι καινοτόμο με ενδιαφέρουσα θεματολογία.

Επεσήμανε επίσης πως πρωταρχικός τους στόχος με την υλοποίηση του Πολυχώρου είναι να προβάλουν τη φυσική, ναυτική και πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, δημιουργώντας ένα καινοτόμο Μουσείο με τεχνολογίες και μουσειακές εφαρμογές υψηλών προδιαγραφών, που να ανταποκρίνονται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Επιπλέον με αυτό το έργο συνέχισε, «αναβαθμίζουμε το τουριστικό προϊόν προσφέροντας ποιότητα και καινοτομία στις χιλιάδες των ντόπιων και ξένων τουριστών που μας επισκέπτονται κάθε χρόνο». Είπε επίσης πως την μετατροπή του χώρου σε Πολυχώρο/ Μουσείο Θάλασσας και Πολιτισμού ανέλαβε το Κέντρο Επιστημονικής Αριστείας του ΤΕΠΑΚ «Ερατοσθένης».

Ανάπλαση του ελεύθερου χώρου μπροστά από το Δημαρχείο

Αναφερόμενος στο τρίτο έργο που εγκαινιάστηκε, αυτό της ανάπλασης του ελεύθερου χώρου μπροστά από το Δημαρχείο και γύρω από τον παλιό αστυνομικό σταθμό, το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε κατά 2/3 από το Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014- 2020, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης του Υπουργείου Εσωτερικών και το Δήμο Πόλης Χρυσοχούς, ο κ. Παπαχριστοφή ανέφερε πως το κόστος του ανέρχεται σε 2 εκατομμύρια ευρώ.

Ο νέος πλατειακός χώρος του Δημαρχείου δεν είναι απλώς ένα ακόμη έργο υποδομής ανέφερε άλλα είναι ένα σημείο αναφοράς, ένα ανοιχτό βήμα που ανήκει σε όλους.

Με αυτό το έργο, δίνουμε στην πόλη μας, συνέχισε, έναν χώρο που δεν θα ανήκει μόνο στο σήμερα, αλλά και στις επόμενες γενιές. Έναν χώρο ανοιχτό, ζωντανό και δημιουργικό, όπου ο πολιτισμός και η κοινωνική ζωή θα βρίσκουν την πιο αυθεντική τους έκφραση. Γιατί μια πόλη που σέβεται και φροντίζει τους δημόσιους χώρους της, είναι μια πόλη που επενδύει στο μέλλον της.

Έργα εντός 2026

Ο κ. Παπαχριστοφή ανακοίνωσε και την υλοποίηση άλλων μεγάλων αναπτυξιακών έργων εντός του 2026 με συνολικό προϋπολογισμό 100 εκατομμυρίων ευρώ. Ήδη, συνέχισε, έχουν δρομολογηθεί να αρχίσουν εντός του 2026 και άλλα σημαντικά έργα, όπως η επέκταση του Λιμανιού στο Λατσί, το αποχετευτικό, το Αμφιθέατρο πίσω από το Δημαρχείο, η ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων, καθώς και μεγάλα έργα υποδομής και ανάπλασης, όπως οι πυρήνες Πόλης και Προδρομίου – με συνολικό προϋπολογισμό δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Όπως ανακοίνωσε με την ολοκλήρωσή τους, η Πόλη Χρυσοχούς θα διαθέτει σύγχρονες υποδομές που θα αλλάξουν ριζικά την εικόνα της περιοχής, θα ενισχύσουν τον τουρισμό, θα προσελκύσουν επενδύσεις και θα δώσουν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης στους πολίτες.

Αναφέρθηκε και στην αναγκαιότητα λήψης απόφασης για τη δημιουργία νέου σύγχρονου Νοσοκομείου αφού, όπως εξήγησε, πολλαπλασιάζονται οι ανάγκες των δημοτών της περιοχής για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και φροντίδα. Ακόμη αναφέρθηκε και στην αναγκαιότητα του υπερτοπικής σημασίας έργου που αφορά την υλοποίηση του αυτοκινητόδρομου Πάφου - Πόλης Χρυσοχούς, εκφράζοντας την ελπίδα όπως ξεπεραστούν τα εμπόδια που υπάρχουν και θα τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα.

Καταληκτικά ο Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη διαχρονική στήριξη της Κυβέρνησης του στην υλοποίηση αυτών των τόσο σημαντικών έργων για την περιοχή τους αλλά και για την όλη συνεργασία και στήριξή τους στο όραμά τους για ένα Δήμο σύγχρονο και ανεπτυγμένο προς όφελος των δημοτών του. Αναμένουμε ότι αυτή η αρωγή του κράτους στην προώθηση σημαντικών αναπτυξιακών έργων στο Δήμο μας θα συνεχιστεί και στο μέλλον, ώστε να δημιουργηθούν οι απαραίτητες υποδομές, που θα λειτουργήσουν ως κίνητρα για να μπορέσουν τα παιδιά μας να παραμείνουν σε αυτήν την πανέμορφη περιοχή, κατέληξε ο κ. Παπαχριστοφή.

Πηγή: ΚΥΠΕ