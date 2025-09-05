Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Αμμοχώστου, την Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου, ομόφωνα έκρινε ένοχο σε 29 κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού, σε μια κατηγορία παραγωγής υλικού παιδικής πορνογραφίας, σε μια κατηγορία κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας, όπως και σε κατηγορίες ψυχικής βλάβης που προκλήθηκαν στο ανήλικο θύμα εξαιτίας των πράξεων του κατηγορούμενου.

Η ποινή στον κατηγορούμενο θα επιβληθεί από το Κακουργιοδικείο σε μεταγενέστερο χρόνο, μετά την ολοκλήρωση της αγόρευσης της Υπεράσπισης για μετριασμό της ποινής.

Σε ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας, την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ, σημειώνεται ότι η ακροαματική διαδικασία διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Σε ό,τι αφορά την υπόθεση η Νομική Υπηρεσία, αναφέρει ότι ο κατηγορούμενος, σύντροφος της μητέρας του ανήλικου θύματος, προέβαινε κατ’ εξακολούθηση στις εν λόγω έκνομες πράξεις εις βάρος του παιδιού, από όταν αυτό ήταν ηλικίας 13 ετών και μέχρι λίγο πριν να κλείσει τα 16 του χρόνια.

Εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ως η Κατηγορούσα Αρχή, την υπόθεση χειρίστηκε η Δικηγόρος της Δημοκρατίας Ηράκλεια Ζησίμου.