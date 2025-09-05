Ο τ/κ ιατρικός σύλλογο (KTTB) σε ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει την καταγγελλόμενη δηλητηρίαση εργαζομένων στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό της κατεχόμενης Κερύνειας (Τεκνέτζικ) από έκθεση σε τοξικό αέριο ως «προϊόν αμέλειας και ανευθυνότητας».

Ο σύλλογος αναφέρει ότι το περιστατικό δεν αποτελεί «ατύχημα», αλλά απόδειξη της συστηματικής παράβλεψης των κανόνων υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι εργαζόμενοι αναγκάζονταν να εργάζονται χωρίς κανένα προστατευτικό μέτρο, ενώ τονίζεται ότι «μια χημική δηλητηρίαση σε μια τέτοια στρατηγική εγκατάσταση θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο τους εργαζόμενους, αλλά και τη γύρω κοινότητα».

Επιπρόσθετα, ο σύλλογος χαρακτηρίζει τη μη λήψη μέτρων ως «βαρύ έγκλημα» κατά της «δημόσιας υγείας» και ζητά να αποδοθούν ευθύνες στη διοίκηση της «αρχής ηλεκτρισμού» (Kıb-Tek).

Ζητά τέλος διενέργεια ανεξάρτητου ελέγχου στον σταθμό, διαφανή δημοσιοποίηση των ευρημάτων και άμεση σύσταση επιτροπών ασφάλειας και υγείας, τονίζοντας ότι η υγεία και η ασφάλεια «δεν είναι πολυτέλεια, αλλά θεμελιώδες δικαίωμα».

Πηγή: ΚΥΠΕ