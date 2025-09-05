Διεξάχθηκε κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά σε όλες τις Επαρχίες από τις 2 μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου 2025, το Διήμερο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης όλων των εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προσχολικής και Ειδικής Εκπαίδευσης, το οποίο αποτελεί δράση που πραγματοποιείται, μετά από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων, κατά τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου, την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων Δημοτικής, Ειδικής και Προσχολικής Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, σε κάθε Επαρχία, όλοι/όλες οι εκπαιδευτικοί Δημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης συμμετέχουν σε επιμόρφωση που πραγματοποιείται σε επίπεδο σχολικής μονάδας και αφορά θέματα που έχουν καθοριστεί από το σύνολο των εκπαιδευτικών του σχολείου με βάση τους στόχους του Ενιαίου Σχεδίου Βελτίωσης Σχολικής Μονάδας.

Συγκεκριμένα, προσφέρονται 196 σεμινάρια σε επίπεδο σχολικής μονάδας που καλύπτουν τις ανάγκες των 6.000 εκπαιδευτικών περίπου, οι οποίοι υπηρετούν σε όλα τα σχολεία παγκύπρια. Προσφέρονται 38 διαφορετικοί τίτλοι σεμιναρίων από διαφορετικές θεματικές περιοχές που αφορούν κυρίως θέματα διδακτικής μεθοδολογίας, αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων και τεχνητής νοημοσύνης, διαφοροποίησης της διδασκαλίας, καθώς και θέματα που επικεντρώνονται στη διαχείριση και επίλυση συγκρούσεων και παραβατικής συμπεριφοράς, στη διαχείριση άγχους και ανάπτυξη δεξιοτήτων ψυχικής ανθεκτικότητας.

Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί Προσχολικής Εκπαίδευσης, αλλά και οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Εκπαίδευσης που εργάζονται σε νηπιαγωγείο, το οποίο αποτελεί έδρα τους, συμμετέχουν σε σεμινάρια επιμόρφωσης που πραγματοποιούνται σε κάθε Επαρχία στη βάση ατομικής επιλογής. Για τη συμμετοχή στις επιμορφώσεις αυτές, οι εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου το σεμινάριο που ανταποκρίνεται στις ατομικές τους ανάγκες και ενδιαφέροντα.

Συγκεκριμένα, προσφέρονται 48 σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Προσχολικής που καλύπτουν ποικιλία θεμάτων σε σχέση με τη διδακτική μεθοδολογία, το παιχνίδι στο νηπιαγωγείο και τη διδακτική των διαφόρων θεμάτων του Αναλυτικού Προγράμματος. Περίπου 1.300 εκπαιδευτικοί Προσχολικής και Ειδικής Εκπαίδευσης παρακολουθούν τις επιμορφώσεις του Διημέρου.

Την προσφορά των σεμιναρίων του Διημέρου Εκπαιδευτικού ανέλαβαν λειτουργοί και εξωτερικοί συνεργάτες/εξωτερικές συνεργάτιδες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, καθώς και μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού από δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου.

Για την επιλογή των θεματικών λήφθηκαν υπόψη τα δεδομένα της διάγνωσης αναγκών σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών, δεδομένα που συγκεντρώθηκαν μέσω των αξιολογήσεων επιμέρους επιμορφωτικών δράσεων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά, καθώς και οι εισηγήσεις της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης και των εκπροσώπων των εκπαιδευτικών (Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων-ΠΟΕΔ).

Πηγή: ΚΥΠΕ