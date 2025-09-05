Σε μια εποχή που η τεχνολογία κυριαρχεί στην καθημερινότητα των νέων, ένα σχολείο στο Παραλίμνι κάνει τη διαφορά. Το Xenion High School εφαρμόζει έναν πρωτοποριακό κανονισμό, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης των μαθητών από τα κινητά τηλέφωνα.

Σύμφωνα με τον κανονισμό, όλοι οι μαθητές έχουν παραλάβει ειδικές θήκες για τα κινητά. Τα τηλέφωνα πρέπει να είναι απενεργοποιημένα και να τοποθετούνται στις ειδικές θήκες, τις οποίες οι μαθητές φυλάσσουν στις τσάντες τους. Οι θήκες είναι κατασκευασμένες από ειδικό ύφασμα, που εμποδίζει τη μετάδοση σήματος, καθιστώντας τις συσκευές ανενεργές καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής ημέρας.

«Αυτό το έχουμε εφαρμόσει γιατί έχουμε παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια την ανησυχητική εξάρτηση που έχουν τα παιδιά στα κινητά τηλέφωνα. Το να το έχουν δίπλα τους είναι μια ενόχληση για τους μαθητές και πραγματικά από την πρώτη μέρα που το εφαρμόσαμε τα διαλείμματα είναι πιο ευχάριστα πιο ζωντανά και πιο φασαριώζικα αφού πλέον οι μαθητές μιλούν πλέον πολύ περισσότερο μεταξύ τους» ανέφερε ο διευθυντής του σχολείου δρ Γιώργος Φυλακτού.

Στόχος του σχολείου, η ενίσχυση της συγκέντρωσης και της υπευθυνότητας των μαθητών.