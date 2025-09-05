Την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, από τις 5 Σεπτεμβρίου του 2025, στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την πρόσληψη νέων ηλικίας 15 μέχρι 29 ετών, που βρίσκονται εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης, με Ευέλικτες Ρυθμίσεις Απασχόλησης», που δύναται να χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (EKT+) και την Κυπριακή Δημοκρατία, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σε ανακοίνωση το Υπουργείο Εργασίας αναφέρει ότι το Σχέδιο, συνολικού ποσού τρία εκατομμύρια ευρώ (€3.000.000), αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των εργοδοτών να προσλάβουν νέους ηλικίας 15 μέχρι 29 ετών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης κατά την ημερομηνία πρόσληψης, με ευέλικτες ρυθμίσεις απασχόλησης, και είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ).

Προσθέτει ότι το Σχέδιο περιλαμβάνεται στα μέτρα των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης που προωθεί η Κυβέρνηση και συμβάλλει στην προσπάθεια που καταβάλλεται για καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ειδικότερα όσον αφορά την ενεργό ένταξη ευπαθών ομάδων πληθυσμού στην αγορά εργασίας.

Σημειώνει πως για τον υπολογισμό του ύψους της χορηγίας θα ακολουθείται η μέθοδος των απλουστευμένων μορφών κόστους.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, η μονάδα κόστους για το συγκεκριμένο Σχέδιο Χορηγιών καθορίστηκε στα €48/εργάσιμη ημέρα και αντιστοιχεί στο ύψος της χορηγίας που θα λαμβάνει ο κάθε δικαιούχος για κάθε εργάσιμη μέρα που θα συμπληρώνει ο επωφελούμενος, ανεξαρτήτως του πραγματικού μισθολογικού κόστους που επιβαρύνεται ο εργοδότης/δικαιούχος.

Αναφέρει επίσης ότι η χορηγία θα παραχωρείται για τους πρώτους δέκα (10) μήνες απασχόλησης και με υποχρέωση του εργοδότη για διατήρηση της εργοδότησης του απασχολούμενου για δύο (2) πρόσθετους μήνες χωρίς επιχορήγηση.

Με βάση τη μονάδα κόστους η μέγιστη δυνατή επιχορήγηση για την περίοδο της Σύμβασης Δημόσιας Χρηματοδότησης (12 μήνες) ανέρχεται σε €8.600,00, προσθέτει.

Επιπλέον, σημειώνει ότι αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 5 Σεπτεμβρίου 2025 μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου ή ανακοίνωσης λήξης του Σχεδίου.

Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στο Σχέδιο, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασία, πρέπει να υποβάλουν αίτηση εντός ενός μηνός από την ημερομηνία πρόσληψής του εργοδοτουμένου και εντός των χρονικών περιθωρίων που καθορίζονται στην προκήρυξή της πρόσκλησης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Διαχείρισης Σχεδίων Χορηγιών του Τμήματος Εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, το Υπουργείο καλεί τους ενδιαφερόμενους να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασίας και την ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών.

Τέλος, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφέρει ότι δύναται να προβεί σε παράταση ή ανάκληση της ισχύος της παρούσας πρόσκλησης, εφαρμόζοντας τον ίδιο τρόπο δημοσίευσής της.

Πηγή: ΚΥΠΕ