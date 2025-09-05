Το Εφετείο επικύρωσε καταδίκη και ποινή φυλάκισης 40 χρόνων που επιβλήθηκε σε ισοβίτη, για δύο απόπειρες δολοφονίας, τις οποίες συντόνιζε μέσω κινητού από το κελί των Φυλακών.

Σε σημερινή ανακοίνωσή της, η Νομική Υπηρεσία αναφέρει ότι τον συντονισμό διάπραξης εγκλημάτων από το κελί των Κεντρικών Φυλακών, με τη χρήση κινητού τηλεφώνου από ισοβίτη, αναδεικνύει ομόφωνη απόφαση του Εφετείου, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου του 2025.

Με την απόφασή του το Εφετείο ουσιαστικά απορρίπτει την έφεση του ισοβίτη στην ποινή φυλάκισης 40 χρόνων που του έχει επιβληθεί από το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας, το οποίο και τον έκρινε ένοχο σε 24 κατηγορίες -μεταξύ αυτών της συνωμοσίας για φόνο και της απόπειρας φόνου- σε δύο απόπειρες φόνου εναντίον διαφορετικών προσώπων που έγιναν το 2019 στην Λάρνακα και το 2020 στην Αγία Νάπα, και που είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά πέντε πρόσωπα.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, ο ισοβίτης ενόσω εξέτιε ποινές διά βίου φυλάκισης για τον φόνο εκ προμελέτης πέντε προσώπων στην Αγία Νάπα το 2012, ενήργησε ως ο ηθικός αυτουργός σε δύο απόπειρες φόνου, δίδοντας όλες τις οδηγίες για τη διάπραξη των αδικημάτων μέσω κινητού τηλεφώνου από τις Κεντρικές Φυλακές, σε πρόσωπο εκτός των Κεντρικών Φυλακών που καθ’ υπόδειξη και σε συνεργασία με τον ισοβίτη ενεργούσε εκ μέρους του ως ο συνεργός του.

Το Εφετείο απορρίπτοντας όλους τους λόγους έφεσης τόσο κατά της καταδίκης όσο και κατά της ποινής, έκρινε ως ορθή την απόφαση του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας για την επιβολή της ποινής φυλάκισης 40 χρόνων στον ισοβίτη.

Η ποινή θα είναι διαδοχική της ισόβιας κάθειρξης που εκτίει για τον φόνο εκ προμελέτης των πέντε προσώπων το 2012.

Πηγή: ΚΥΠΕ