Η Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας με επείγουσα ανακοίνωση απευθύνεται σε Δημοσιογράφους και Μέσα Ενημέρωσης, υπενθυμίζει τις θεσμικές και ως εκ του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας υποχρεώσεις τους, αναφορικά με την προστασία των παιδιών και καλεί σε άμεση απόσυρση των αναρτήσεων με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, καθώς και πληροφοριών που με σαφήνεια οδηγούν στην ταυτοποίηση των ανήλικων που μπορεί να εμπλέκονται σε σεξουαλικά εγκλήματα, ή σε άμεση τροποποίησή τους.

Με αφορμή δημοσιοποίηση υπόθεσης που διερευνάται από την Αστυνομία εδώ και μήνες, και αφορά σε σεξουαλικά εγκλήματα με εμπλοκή ανηλίκων, εξ αφορμής της έκδοσης απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η ΕΔΔ διαπίστωσε τη δημοσίευση, από συγκεκριμένα διαδικτυακά Μέσα, αυτούσιας της υπό αναφορά απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, καθώς και πληροφοριών που με σαφήνεια οδηγούν στην ταυτοποίηση των ανήλικων που μπορεί να εμπλέκονται στην υπόθεση, αλλά και άλλων παιδιών, κατά παράβαση Διατάξεων του ΚΔΔ.

Η Επιτροπή σημειώνει η Ειδική Διάταξη 9, που αφορά στα Παιδιά ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι εκτός από τις περιπτώσεις όπου υπάρχει εξαιρετικό δημόσιο συμφέρον, όπως καθορίζεται στον παρόντα Κώδικα, οι Δημοσιογράφοι δεν πρέπει να ταυτοποιούν ένα παιδί χωρίς τη συγκατάθεση του παιδιού και ενός νομικά υπεύθυνου ενήλικα, τα ΜΕ και οι Δημοσιογράφοι οφείλουν να τηρούν τις πρόνοιες της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και τις πρόνοιες της κείμενης νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα.

Προσθέτει ότι η Ειδική Διάταξη 15 που αφορά σε Σεξουαλικά Εγκλήματα, ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι η δημοσίευση πληροφοριών για σεξουαλικά εγκλήματα παραμένει λιτή, χωρίς λεπτομέρειες και δραματοποίηση του συμβάντος και επιβάλλεται ακόμα μεγαλύτερη προσοχή σε περίπτωση που το έγκλημα αφορά παιδιά.

Η ΕΔΔ επαναλαμβάνει εμφαντικά ότι ταυτοποίηση δεν συνιστά απλώς η ονομαστική αναφορά, αλλά ακόμη και περιορισμένες πληροφορίες για οικογενειακούς δεσμούς, γεωγραφικό προσδιορισμό ή άλλα στοιχεία της ταυτότητας θυμάτων, θυτών ή και άλλων εμπλεκόμενων προσώπων. Τέτοιες πληροφορίες, ακόμα και περιορισμένες, μπορούν να είναι επαρκείς ώστε άτομα στο ευρύτερο περιβάλλον των παιδιών να τα αναγνωρίσουν, γεγονός που ενδέχεται να τους προκαλέσει περαιτέρω ψυχική οδύνη και στιγματισμό, προσθέτει.

Κατ’ επανάληψη η ΕΔΔ, έχει επισημάνει πως η δημοσιοποίηση λεπτομερειών που ξεπερνούν τα απολύτως αναγκαία για την ενημέρωση του κοινού, μπορεί να αποβεί επιζήμια για ανήλικα παιδιά, θύματα ή και με άλλο τρόπο εμπλεκόμενα.

Περαιτέρω η Επιτροπή καλεί όλα τα Μέσα Ενημέρωσης και τους λειτουργούς τους, να δημοσιεύουν πληροφορίες για υποθέσεις όπου εμπλέκονται παιδιά, με φειδώ και μόνο όταν είναι ουσιαστικές για την ενημέρωση του κοινού, να αξιολογούν προσεκτικά εάν οι δημοσιευμένες πληροφορίες αυξάνουν τις πιθανότητες ταυτοποίησης εμπλεκόμενων ή άλλων παιδιών, να λαμβάνουν υπόψη ότι ακόμη και χωρίς άμεση ταυτοποίηση, ορισμένες λεπτομέρειες μπορούν να προκαλέσουν επιπρόσθετη αχρείαστη αναστάτωση στη ζωή παιδιών, να σέβονται απαρέγκλιτα την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των παιδιών, θέτοντας το συμφέρον τους υπεράνω.

Επιπλέον, η ΕΔΔ θεωρεί υποχρέωσή της να επαναλάβει πως οι Δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι προσεκτικοί και διακριτικοί ακόμα και αν δημοσιεύουν αποσπάσματα από δικαστικές αποφάσεις, καθώς οι ίδιοι φέρουν ακεραία την ευθύνη γι’ αυτό που δημοσιεύουν. Δεν νοείται δημοσίευση αυτούσιας δικαστικής απόφασης σε Μέσο Ενημέρωσης, εάν το περιεχόμενο παραβιάζει τη Δεοντολογία, σημειώνει.