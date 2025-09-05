Ενώπιον δικαστηρίου οδηγήθηκε ο 53χρονος, ο οποίος δολοφόνησε την 34χρονη σύντροφό του σε κατοικία στη Χλώρακα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, «αναφορικώς υπόθεσης γυναικοκτονιας η οποία διαπράχθηκε στις 17 Αυγούστου στη Πάφο με θύμα 34χρονη, ο φερόμενος δράστης ηλικίας 53 ετών, οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου το οποίο εξέδωσε διάταγμα προσωποκράτησης του για περίοδο 8 ημερών».

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη δικάσιμο από τον εξεταστή της υπόθεσης, λοχία Ζωνάκη Γεωργίου, με γραπτή μαρτυρία που εξασφαλίστηκε από ένοικο της πολυκατοικίας που διέμεναν ο 53χρονος και η 34χρονη συμβία του την Κυριακή περί ώρα 17:20 – 17:30 ενώ βρισκόταν στο διαμέρισμα της άκουσε ένα νεαρό πρόσωπο να ουρλιάζει και να φωνάζει «βοήθεια η μάμα μου», σημειώνοντας πως οι φωνές προέρχονται από τον διάδρομο του διαμερίσματος της.

Όπως λέχθηκε, αφού άνοιξε την πόρτα του διαμερίσματος της, η μάρτυρας είδε ένα αγόρι να κρατά με το χέρι του την αριστερή πλευρά του λαιμού του και να της λέει στα ελληνικά «βοήθεια η μάμα μου».

Ακολούθως, ο νεαρός έτρεξε στο διαμέρισμα του οποίου η πόρτα ήταν ανοικτή και αφού η μάρτυρας τον ακολούθησε είδε τραυματισμένη γυναίκα, σε λίμνη αίματος, που προσπαθούσε να σηκωθεί αλλά δεν μπορούσε, ενώ ανέπνεε με δυσκολία.

Έπειτα, η μάρτυρας κάλεσε από το κινητό τηλέφωνο του ανήλικου την Υπηρεσία Ασθενοφόρων. Καθώς ανέμεναν την άφιξη του ασθενοφόρου ο ανήλικος είπε στη μάρτυρα ότι μαζί τους μένει και ο ύποπτος και ότι μπορεί να αυτοτραυματίστηκε. Σε κάποια στιγμή άνοιξε η πόρτα της τουαλέτας του διαμερίσματος και βγήκε από εκεί άντρας ηλικίας 50 περίπου ετών, με αίματα στα χέρια και στα πόδια, ενώ αργότερα ξαναμπήκε στην τουαλέτα και έκλεισε την πόρτα.

Όπως ανέφερε ο εξεταστής της υπόθεσης, εξασφαλίστηκε μαρτυρία από τον ανήλικο γιό του θύματος ότι μπήκε στο δωμάτιο αφού άκουσε τον ύποπτο και τη μητέρα του να φωνάζουν και είδε τον 53χρονο να καρφώνει το μαχαίρι στη μητέρα, ενώ ακολούθως μαχαίρωσε και τον ίδιο. Τότε αυτός άρχισε να φωνάζει για βοήθεια και οι γείτονες κάλεσαν την Αστυνομία.

Η Αστυνομία είπε ο κ. Γεωργίου ενόψει και των πιο πάνω εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εναντίον του 53χρονου, ο οποίος παραδέχτηκε ότι κτύπησε τη συμβία του με μαχαίρι.

Το αυτοκίνητο του υπόπτου, σύμφωνα με τον εξεταστή της υπόθεσης, σφραγίστηκε και μεταφέρθηκε στην ΑΔΕ Πάφου και αναμένεται να ερευνηθεί δυνάμει δικαστικού εντάλματος. Ο ύποπτος, όπως ανέφερε, αναμένεται να εξεταστεί από ιατροδικαστή και τα τεκμήρια που παραλήφθηκαν από την σκηνή θα αποσταλούν για επιστημονικές εξετάσεις.

