Κύριο μέλημά μας αποτελεί η συνεχής εκπαίδευση, η διαρκής επιμόρφωση και η πλήρης κατάρτιση του προσωπικού μας, ώστε να δύναται να ανταποκρίνεται επιτυχώς στις πολυάριθμες προκλήσεις και να φέρει εις πέρας την αποστολή του στο σύγχρονο διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον, δήλωσε την Παρασκευή ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας.

Σε χαιρετισμό στην τελετή διαβεβαίωσης των νέων σπουδαστών στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών της Ελλάδας, στο τρατόπεδο «Ηλία Παπακυριακού», Λευκωσία, ο Υπουργός επανέλαβε ότι η Εθνική Φρουρά, έξι και πλέον δεκαετίες μετά την ίδρυσή της, συνεχίζει να αποτελεί τον κύριο προασπιστή της εδαφικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

"Με τη διατήρηση των αμυντικών μας δυνατοτήτων σε υψηλό επίπεδο αποσκοπούμε στη διαφύλαξη της εθνικής μας ασφάλειας και της εδαφικής μας ακεραιότητας", ανέφερε.

Απευθυνόμενος στους σπουδαστές και σπουδάστριες ο Υπουργός εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις των Σχολών και θα αποδειχθούν αντάξιοι των προσδοκιών της Πολιτείας και του λαού μας.

Τους κάλεσε επίσης να ενσωματώσουν στη στάση τους τις θεμελιώδεις αξίες του στρατεύματος και τις στρατιωτικές αρετές δηλαδή τη φιλοπατρία, την ανδρεία, την καρτερία, το στρατιωτικό πνεύμα και την πειθαρχία που θα αποτελέσουν τον πυρήνα της ταυτότητάς τους ως μελλοντικών στελεχών του στρατεύματος.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η τελετή διαβεβαίωσης των νέων σπουδαστών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών της Ελλάδας.



Πηγή: ΚΥΠΕ