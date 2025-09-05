Ο Δικηγόρος Χρίστος Κληρίδης απέστειλε στα αρμόδια όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης επιστολή σχετικά με τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων για τη θέση του Κύπριου Δικαστή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΑΔ), ενεργώντας ως νομικός εκπρόσωπος δύο υποψηφίων για τη θέση.

Ζητείται από την αρμόδια Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης να εξετάσει ενδελεχώς τα στοιχεία "και να εισηγηθεί ότι ο κατάλογος υποψηφίων που έχει υποβάλει η Κυπριακή Δημοκρατία, πρέπει να απορριφθεί".

Στην επιστολή ο κ. Κληρίδης αναφέρει ότι η πρόσφατη επικοινωνία της Κυπριακής Κυβέρνησης με την οποίαν περιγράφεται η κυπριακή διαδικασία προς τα όργανα του ΣτΕ, "περιέχει ουσιώδεις ανακρίβειες, παραλείψεις και παραπλανητικές αναφορές".

Ο κ. Κληρίδης κάνει λόγο για "απόκρυψη θεσμικής αλλαγής υπέρ του Πανεπιστημίου Κύπρου – σύγκρουση συμφέροντος Υπουργού Εξωτερικών".

Μεταξύ άλλων γίνεται αναφορά στην επιστολή του Υπουργείου Εξωτερικών στο Συμβούλιο της Ευρώπης σε αλλαγή που έγινε στη σύνθεση του Συμβουλευτικού Σώματος το 2023, λόγω της δημιουργίας του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου αλλά, σύμφωνα με τον κ. Κληρίδη, "παραλείπεται να γίνει ενημέρωση του Συμβουλίου της Ευρώπης και για μια άλλη αλλαγή που έγινε το 2023, για την οποίαν εγείρεται σοβαρό ζήτημα δεοντολογίας για τον Υπουργό Εξωτερικών".

Αναφέρει ότι το 2023 θεσπίστηκε, με εισήγηση του Υπουργού Εξωτερικών Κωνσταντίνου Κόμπου, μόνιμη εκπροσώπηση του Πανεπιστημίου Κύπρου στο Συμβουλευτικό Σώμα, ενώ τα λοιπά πανεπιστήμια μετέχουν εκ περιτροπής και η αλλαγή αυτή "που δίδει προνομιακό καθεστώς στο πρώην πανεπιστημιακό ίδρυμα του Υπουργού, στο οποίο εργάστηκε για 16 έτη μέχρι το διορισμό του και η οποία περιλαμβανόταν σε δική του πρόταση, δεν έχει αποκαλυφθεί στο Συμβούλιο της Ευρώπης".

Αναφέρεται σε αποκλεισμό "ενός κατάλληλου υποψηφίου, μέλους του κυπριακού δικαστικού σώματος", που παρουσιάστηκε ως μία εκούσια απουσία από τις συνεντεύξεις και εξηγείται ότι ο εν λόγω υποψήφιος, ο οποίος και ήγειρε θέμα για την παρουσία Υπουργών στο Σώμα Επιλογής και για την προεδρία από τον Υπουργό Εξωτερικών Σώματος που επέλεγε υποψήφιους για δικαστική θέση, "υπήρξε ο μοναδικός ενδιαφερόμενος υποψήφιος, που δεν έτυχε συνεντεύξεως" και "έχει αποκρυφθεί από το ΣτΕ ότι ο εν λόγω υποψήφιος, είχε ειδοποιήσει το Σώμα Επιλογής ότι ήταν στο εξωτερικό για σοβαρό οικογενειακό ζήτημα και ότι ανέμενε εξέταση αιτημάτων που είχε υποβάλει".

Ο υποψήφιος αυτός, σύμφωνα με τον κ. Κληρίδη, δήλωσε με σαφήνεια ότι ήταν έτοιμος να προβεί σε διευθετήσεις, με τη ρύθμιση των ζητημάτων για να παραστεί στις συνεντεύξεις.

Το Συμβουλευτικό Σώμα, αναφέρει περαιτέρω, ουδέποτε απάντησε στον υποψήφιο, προχώρησε σε συνεντεύξεις στις 4/4/25 στην απουσία του, χωρίς να τον ενημερώσει ότι θα προχωρούσε σε αυτές, χωρίς να απαντήσει στην επιστολή του και μέλος του Σώματος όντως εξαιρέθηκε στη συνέχεια λόγω σχέσης με υποψήφιο.

"Παράλληλα με τον αποκλεισμό του υποψηφίου, το Σώμα παραχώρησε διευκόλυνση σε άλλο υποψήφιο για διαδικτυακή συνέντευξη", αναφέρεται.

Στην επιστολή στο ΣτΕ ο κ. Κληρίδης αναφέρει ότι στο πλαίσιο της παρουσίασης υποψηφίου ως οικειοθελώς μη παρόντος σε συνεντεύξεις, "παρουσιάζεται κατά τρόπο στρεβλό και προχρονολογείται η εξαίρεση μέλους που έγινε κατόπιν αιτήματος του υποψηφίου στις 28/3/25, ως γενόμενη από προηγουμένως στις 4/3/25 από μόνη της, ενώ μέχρι και τις 20/3/25 με επιστολές του κ. Κόμπου προς τους υποψήφιους, το εν λόγω μέλος συμπεριλαμβανόταν ακόμα στη σύνθεση του Σώματος".

Επισημαίνεται ότι στην επιστολή της Κυπριακής Δημοκρατίας προς τα αρμόδια όργανα, γίνεται αναφορά στα κριτήρια βάσει των οποίων αξιολογήθηκαν υποψήφιοι , "στα οποία δεν περιλαμβάνεται η υψηλή γνώση του κυπριακού συστήματος δικαίου", αναφέρει ο κ. Κληρίδης, τονίζοντας ότι το κρίσιμο αυτό κριτήριο αγνοήθηκε στην πράξη, μολονότι αναφερόταν ρητά στην προκήρυξη και ούτε και η πρακτική νομική εμπειρία φαίνεται να συνυπολογίστηκε.

"Τούτο εξηγεί και το γιατί προωθήθηκαν κάποιοι υποψήφιοι χωρίς αποδεδειγμένη υψηλή γνώση του κυπριακού δικαίου και πρακτική εμπειρία, ενώ παραγκωνίστηκαν κάποιοι άλλοι με σαφώς ανώτερα συναφή προσόντα", αναφέρει.

Αναφέρει επιπρόσθετα ότι παραλείπεται να αναφερθεί ότι, "κατά παράβαση της αρχής της διαφάνειας, η σύνθεση του Σώματος δεν δημοσιεύθηκε με την προκήρυξη και γνωστοποιήθηκε στους υποψηφίους πολύ κοντά στην ημερομηνία των συνεντεύξεων".

Αναφέρεται εξάλλου ότι "ο τελικός κατάλογος υποψηφίων, κατά παράβαση της σχετικής, βάσει διαφάνειας, υποχρέωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν δημοσιεύθηκε εθνικά πριν αποσταλεί στο Συμβούλιο της Ευρώπης".

Με την επιστολή του ο Δρ. Κληρίδης επίσης παραπέμπει στην ουγγρική διαδικασία που εξετάζεται παράλληλα με την κυπριακή, υποδεικνύοντας ότι, στην Ουγγαρία, Υπουργοί δεν μετείχαν στο εθνικό όργανο αξιολόγησης, η Ουγγαρία προέβη σε προηγούμενη δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο των ονομάτων των επιλεχθέντων υποψηφίων, πριν την κοινοποίησή τους στο Στρασβούργο και προτιμήθηκαν υποψήφιοι με γνώση του εθνικού δικαίου και πρακτική εμπειρία.

"Η εν λόγω σύγκριση αναδεικνύει σαφείς αποκλίσεις της κυπριακής πρακτικής από τις υποχρεωτικές αρχές του ΣτΕ για τις εθνικές διαδικασίες και την περιφρόνηση των κυπριακών αρχών προς τα δέοντα κριτήρια", αναφέρει ο κ. Κληρίδης.

Πηγή: ΚΥΠΕ