Δεν πραγματοποιήθηκε η σημερινή προγραμματισμένη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Πόλης Χρυσοχούς με αποκλειστικό και κρίσιμο θέμα την κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανακαίνιση, ανάπλαση και λειτουργία του κατασκηνωτικού χώρου, λόγω μη απαρτίας, σύμφωνα μετον Δήμαρχο Πόλης Χρυσοχούς Γιώτη Παπαχριστοφή ο οποίος με γραπτή ανακοίνωση του εκφράζει λύπη και απογοήτευση .

Όπως αναφέρει η απουσία μερίδας αντιδημάρχων, και συγκεκριμένα των Αντιδημάρχων Πωμού, Πελαθούσας, Μακούντας, Χρυσοχούς, Κρήτου Τέρρας, Τέρρας, Ανδρολύκους, Δρούσειας (και Αργάκας - απουσία στο εξωτερικό) η οποία ήταν εσκεμμένη και αδικαιολόγητη, στέρησε από το Δημοτικό Συμβούλιο τη δυνατότητα να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις για ένα τόσο σημαντικό έργο, που αφορά άμεσα την ανάπτυξη και την προοπτική ολόκληρης της περιοχής, καθώς στόχος ήταν η κατακύρωση του διαγωνισμού το συντομότερο δυνατόν, ώστε να καταστεί εφικτή η έναρξη των εργασιών από τον ανάδοχο και η λειτουργία του κατασκηνωτικού χώρου το καλοκαίρι του 2026.

Πρόκειται σημειώνει ο κ.Παπαχριστοφή για έναν διαγωνισμό μεγάλης σημασίας, με υποβληθείσα προσφορά ύψους 151.500 ευρώ, ενώ το ελάχιστο ποσό προσφοράς είχε οριστεί στις 60.000 ευρώ.

Υπενθυμίζει επίσης ότι είναι υποχρέωση κάθε μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου να παρευρίσκεται στις συνεδρίες και, σε περίπτωση πραγματικού κωλύματος, να ενημερώνει εγκαίρως. Η ευθύνη αυτή είναι αδιαπραγμάτευτη, ιδιαίτερα εφόσον στο τέλος κάθε μήνα οι αιρετοί αμείβονται από €1.100 - €2.500 για το έργο και την παρουσία τους.

Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες τηλεφωνικής επικοινωνίας που κατέβαλε προσωπικά με τους απόντες αντιδημάρχους, προκειμένου να ενημερωθεί εάν θα παρευρίσκονταν ή όχι στη συνεδρία, δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση, καθώς δεν απαντούσαν στα τηλεφωνήματα , συμπληρώνει ο Δήμαρχος Π.Χρυσοχούς.

Ορισμένοι τονίζει, "φαίνεται να πιστεύουν ότι μπορούν να εξαναγκάσουν τον Δήμο να λειτουργεί με τις ίδιες νοοτροπίες και συμπεριφορές που επικρατούσαν στα τέως κοινοτικά συμβούλια".

Ο κ.Παπαχριστοφή αναφέρει πως τέτοιες πρακτικές δεν έχουν θέση στον νέο Δήμο. Για τον λόγο αυτό, συνεχίζει , "είμαι υποχρεωμένος να αποστείλω επιστολή προς τον Γενικό Εισαγγελέα, ζητώντας τη διεξαγωγή έρευνας τόσο για τον τρόπο λειτουργίας όσο και για τα γνωστά «φαγοπότια» των τέως κοινοτικών συμβουλίων".

Η στάση αυτή προσθέτει, συνιστά πράξη ανευθυνότητας και έλλειψη κατανόησης του θεσμικού ρόλου που καλούμαστε όλοι να επιτελέσουμε ως Δημοτικό Συμβούλιο: να υπηρετούμε το καλώς νοούμενο συμφέρον της τοπικής κοινωνίας και να εργαζόμαστε για το κοινό καλό και όχι αν εξυπηρετούμε προσωπικά συμφέροντα.

Ως Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς, δεσμεύτηκε επίσης να συνεχίσει με επιμονή τις προσπάθειες ώστε το έργο της ανακαίνισης και ανάπλασης του κατασκηνωτικού χώρου να προχωρήσει, παρά τα εμπόδια που ορισμένοι επιλέγουν να δημιουργούν.

Κάλεσε επίσης τους συγκεκριμένους Αντιδημάρχους να αναλογιστούν τις ευθύνες τους και να ανταποκριθούν με σοβαρότητα στην αποστολή που τους εμπιστεύτηκαν οι δημότες.

Τέλος, ευχαρίστησε τους Αντιδημάρχους Πόλης, Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς, Νέου Χωριού, Γιαλιάς, Νέων Δημμάτων και τους Δημοτικούς Συμβούλους Πόλης και Αργάκας για την παρουσία τους στη συνεδρίαση.

Πηγή: ΚΥΠΕ