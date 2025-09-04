Τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Γιώργου Αλικάκου, εκφράζει, σε ανάρτηση της στα κοινωνικά της δίκτυα, η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή.

«Ενός ανθρώπου που αφιέρωσε τη ζωή του στον αθλητισμό και τον Ολυμπισμό, τιμώντας μέχρι το τέλος τις αρχές και τις αξίες του. Ο εκλιπών υπήρξε στενός συνεργάτης της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και ειδικά τα τελευταία χρόνια είχε αποδεχθεί με χαρά τις προσκλήσεις για να παραστεί στις εκδηλώσεις μας. Μεταξύ άλλων, ως πρόεδρος της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας της Ελλάδας έδωσε το παρών και είχε ενεργό ρόλο στις δύο πιο πρόσφατες Συνόδους της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας Κύπρου. Το χαμόγελο που είχε μονίμως στο πρόσωπό του και όλη αυτή η ενέργεια που έβγαζε, θα μας συντροφεύουν παντοτινά», σημειώνει η Επιτροπή.

Ο Πρόεδρος της ΚΟΕ, Γιώργος Χρυσοστόμου, τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου, o Κοσμήτορας -και τα μέλη- της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας Κύπρου, ο Γενικός Διευθυντής, οι διοικητικοί λειτουργοί και το προσωπικό της ΚΟΕ απευθύνουν θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του Γιώργου Αλικάκου, αλλά και στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, «για τον χαμό ενός αγνού υπηρέτη του Ολυμπισμού».

«Αιωνία του η μνήμη και ας ειναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει», καταλήγει η ΚΟΕ, στην ανάρτησή της.