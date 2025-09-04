Η Ατιλέ Μεχμέτ, 15 ετών, απουσιάζει από την οικία της, στη Λεμεσό, από το πρωί της Πέμπτης, 04/09/2025.

Η 15χρονη περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1.50μ. περίπου, με καστανόξανθα μακριά μαλλιά και γαλαζοπράσινα μάτια. Κατά την αναχώρηση της φορούσε μαύρο κολάν παντελόνι και κόκκινη φανέλα.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού, στο τηλέφωνο 25-805057 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.