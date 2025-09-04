Την χαρά του για το γεγονός ότι το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών έρχεται με παραρτήματά του στην Κύπρο, εκφράζει, σε γραπτή του δήλωση, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος.

«Εκφράζω την ιδιαίτερη χαρά μου γιατί ύστερα από πολλές ταλαιπωρίες και αδικαιολόγητες, κατά τη γνώμη μου, καθυστερήσεις, δόθηκε η σχετική άδεια και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών έρχεται με παραρτήματά του στην Κύπρο. Η χαρά μου δεν προέρχεται μόνο από το γεγονός ότι είμαι κι εγώ απόφοιτος του ΕΚΠΑ, αλλά κυρίως από το ότι με τον τρόπο αυτό δηλώνουμε την ευγνωμοσύνη μας προς το Πανεπιστήμιο αυτό, που για δεκαετίες πολλές δεχόταν τους Κυπρίους απόφοιτους γυμνασίων, χωρίς εξετάσεις, στις διάφορες σχολές του», προσθέτει.

Αυτό, σημειώνει ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, «ιδίως κατά την περίοδο της αποικιοκρατίας, προστάτευσε το εθνικό μας φρόνημα αποτρέποντας τα σχέδια των Άγγλων για σπουδές στα αγγλικά πανεπιστήμια, οπότε θα αμβλυνότα και η εθνική αυτοσυνειδησία μας».

«Ευχόμαστε κάθε πρόοδο στο ΕΚΠΑ, που είναι και δικό μας Πανεπιστήμιο», καταλήγει.

Πηγή: ΚΥΠΕ