Έντονη βροχόπτωση βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα Πέμπτη (04/09/2025) στο δάσος Πάφου, περιοχή Τρίπυλος κοντά στη κοιλάδα των Κέδρων, αναφέρει το Kitas Weather.

Επίσης, βροχοπτώσεις καταγράφονται στα ορεινά.

Δείτε τα βίντεο:

Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, το απόγευμα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με κατά τόπους αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ωστόσο στα ορεινά, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και η εκδήλωση μεμονωμένης σύντομης καταιγίδας. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, ωστόσο θα συνεχίσουν να παρατηρούνται οι τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, αναμένεται να σχηματιστεί τοπική αραιή ομίχλή ή ομίχλη, ιδιαίτερα στο εσωτερικό και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και γύρω στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης και της πρωινής αραιής ομίχλης ή ομίχλης, ο καιρός στις πλείστες περιοχές του νησιού θα καταστεί κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Στα ορεινά όμως, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν κατά το μεσημέρι και μετά, δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Οι άνεμοι τις πρωινές ώρες θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα παράλια το απόγευμα μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο το απόγευμα, τοπικά στα δυτικά και στα νοτιοδυτικά, θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.