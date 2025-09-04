«Στην ελληνική Κυβέρνηση δεν έχει περιέλθει οποιαδήποτε όχληση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με τον GSI» δήλωσε ο Έλληνας Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερώτηση αναφορικά με τις χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι η ελληνική Κυβέρνηση προτίθεται να ζητήσει περαιτέρω σχετική ενημέρωση από τη Λευκωσία αναφορικά με τις προθέσεις της γύρω από το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού, ο Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για «εύλογα ερωτήματα που δημιουργούνται» ενώ υπογράμμισε πως η Αθήνα εξακολουθεί να θεωρεί το έργο καίριας σημασίας και το στηρίζει, αλλά δεν μπορεί να παραβλέψει τη διάσταση του καταμερισμού του κόστους.

«Οι δηλώσεις του Κύπριου Υπουργού, του κ. Κεραυνού, δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά για την οικονομική βιωσιμότητα του έργου, αυτή είναι η διάσταση που συζητάμε, τη χρηματοδότησή του και το δίκαιο επιμερισμό του κόστους. Έχει πει και ο Πρωθυπουργός – δεν το έχει πει τώρα, το έχει πει εδώ και πολύ καιρό επαναλαμβάνοντας την επιθυμία της Ελλάδας να προχωρήσει ένα πολύ σημαντικό έργο καίριας σημασίας - ότι μια πολύ σημαντική διάσταση αυτού του έργου είναι και η οικονομική διάσταση, ο επιμερισμός δηλαδή του κόστους. Από εκεί και πέρα δεν έχουν τεθεί υπ’όψιν οι μελέτες βιωσιμότητας στις οποίες αναφέρθηκε και ο Υπουργός της Κύπρου. Λαμβάνουμε αμφίσημα μηνύματα για την υλοποίηση του έργου» παρατήρησε.

Επιπλέον, σημείωσε ότι, «σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η ΡΑΕΚ ενέκρινε στις 31 Ιουλίου το σχετικό έσοδο των 25 εκατ. ευρώ για την υλοποίησή του και συμμετέχει στις σχετικές συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΡΑΕΕΥ, σε αντίθεση με τις δηλώσεις του Κύπριου Υπουργού Οικονομικών».

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση είπε πως «η Ελλάδα είναι ένα κυρίαρχο κράτος και είναι προφανές ότι με την Κύπρο μας συνδέουν στενότατοι δεσμοί. Υποστηρίζουμε τις κυπριακές θέσεις για τα μεγάλα, τα εθνικά θέματα, ως απολύτως εθνικές θέσεις. Οι κυπριακές θέσεις είναι και δικές μας εθνικές θέσεις. Αυτό είναι το μείζον. Από εκεί και πέρα υπάρχουν ζητήματα που έχουν τις δικές τους προεκτάσεις» ανέφερε.

«Η ελληνική Κυβέρνηση δεν μπορεί να παραβλέψει πολύ σημαντικές λεπτομέρειες ενός έργου που δεν αναφέρονται στη γεωπολιτική του διάσταση γιατί διαφορετικά δεν θα κινείτο υπέρ της προάσπισης των συμφερόντων των Ελλήνων πολιτών. Αυτή είναι η ουσία της συζήτησης εν προκειμένω. Νομίζω ότι οι απαντήσεις που παρέθεσα από τα δύο υπουργεία απαντάνε σε όλα τα ερωτήματα και δείχνουν ότι η χώρα μας έχει μια καθαρή και σταθερή θέση στο συγκεκριμένο ζήτημα» κατέληξε.

Διαβάστε επίσης: Ευρ. Εισαγγελία: Επιβεβαιώνει την έρευνα για GSI χωρίς να δίνει λεπτομέρειες

Πηγή: ΚΥΠΕ