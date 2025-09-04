Στόχος της φετινής σχολικής χρονιάς είναι η στροφή στις δεξιότητες με επικαιροποιημένα Αναλυτικά Προγράμματα, είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, απευθύνοντας ευχές για μια δημιουργική χρονιά στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς.

Σε δηλώσεις του στο πλαίσιο της ενημέρωσης προς τα ΜΜΕ, την Πέμπτη, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «η νέα σχολική χρονιά αρχίζει με τους μαθητές και τις μαθήτριες μας, αλλά και τους εκπαιδευτικούς που αποτελούν την καρδιά του σχολείου στο επίκεντρο των πολιτικών μας. Σε αυτούς απευθύνουμε την πρώτη μας σκέψη και τη θερμή μας ευχή για μια χρονιά δημιουργική, ασφαλή και γόνιμη, με υγεία και πρόοδο».

Σημείωσε ότι η Πολιτεία στέκεται στο πλευρό τους, στηρίζει το έργο τους και διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για ένα σχολικό περιβάλλον που θα αποτελεί χώρο γνώσης, ασφάλειας και δημιουργίας.

Συγκεκριμένα, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε ότι στον τομέα της στελέχωσης και των υποδομών, οι διαδικασίες οργανώθηκαν με στόχο την έγκαιρη και ομαλή έναρξη της σχολικής χρονιάς, ώστε κάθε σχολική μονάδα να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό και να υποστηρίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά.

Παράλληλα, σημείωσε, υλοποιούνται έργα υποδομής με στόχο τον εκσυγχρονισμό των σχολικών εγκαταστάσεων και τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας για μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό.

Ο κ. Λετυμπιώτης είπε, ακόμα, ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον εκσυγχρονισμό των Αναλυτικών Προγραμμάτων και στη μείωση της ύλης σε όλες σχεδόν τις βαθμίδες και τα μαθήματα. "Ο στόχος είναι ένα εκπαιδευτικό περιεχόμενο που να συμβαδίζει με τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και να ενισχύει τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης", ανέφερε.

Σημαντικό βήμα, πρόσθεσε, αποτελεί η εισαγωγή του Τεχνικού Γυμνασίου, που λειτουργεί από τη φετινή χρονιά σε πιλοτική βάση σε δύο σχολικές μονάδες, στη Λευκωσία και τη Λεμεσό. "Μέσα σε εργαστηριακό περιβάλλον και με δύο κατευθύνσεις, τη Μηχανική Επιστήμη και τη Σχεδίαση και Κατασκευές, οι μαθητές και μαθήτριες θα έχουν την ευκαιρία να αποκτούν πρακτικές γνώσεις, να καλλιεργούν δεξιότητες ζωής και να ανακαλύπτουν τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους", επισήμανε, αναφέροντας ότι πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που ανοίγει νέους ορίζοντες στη σχέση των νέων με την τεχνική εκπαίδευση και τα επαγγέλματα του μέλλοντος.

"Για τη σχολική χρονιά 2025 – 2026 οι στοχεύσεις είναι σαφείς και πολυδιάστατες. Γίνεται στροφή στις δεξιότητες με επικαιροποιημένα Αναλυτικά Προγράμματα. Εφαρμόζεται σταδιακά ο θεσμός του κοινωνικού λειτουργού σε σχολεία με υψηλό βαθμό παραβατικότητας, με στόχο τη στήριξη της σχολικής κοινότητας. Τροποποιείται η νομοθεσία για την ειδική εκπαίδευση", είπε και πρόσθεσε, ακόμα, ότι η ασφάλεια στα σχολεία παραμένει διαχρονική προτεραιότητα, ενώ ενισχύεται η αυτονομία των σχολικών μονάδων μέσω σχεδίων βελτίωσης στη βάση της αξιολόγησης.

Παράλληλα, ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης είπε ότι προωθείται η έμφαση στην ψυχική υγεία και την ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών και εκπαιδευτικών, με δράσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων, την πρόληψη φαινομένων άγχους και κατάθλιψης και τη βελτίωση της αυτοεκτίμησης και της επίδοσης.

"Η Πολιτεία προχωρεί επίσης στην ετοιμασία και εφαρμογή πολιτικής για τα χαρισματικά παιδιά, στην αναβάθμιση των Αθλητικών και Μουσικών Σχολείων και άλλων σχολείων ειδικού ενδιαφέροντος, δίνοντας έμφαση στη διαφοροποίηση και την αριστεία", ανέφερε.

Καταληκτικά, ο Εκπρόσωπος ευχήθηκε καλή σχολική χρονιά στους μαθητές, τις μαθήτριες και τους εκπαιδευτικούς, σημειώνοντας ότι η νέα σχολική χρονιά "δεν είναι απλώς η συνέχιση μιας πορείας, αλλά η έμπρακτη απόδειξη ότι η εκπαίδευση βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής μας. Είναι η επιβεβαίωση ότι η επένδυση στη γνώση, στις δεξιότητες και στις αξίες των παιδιών μας αποτελεί την πιο ισχυρή παρακαταθήκη για το μέλλον του τόπου".

Πηγή: ΚΥΠΕ