Στην υπογραφή συμβολαίου, για μελέτη αξιολόγησης της ασφάλειας του οδικού δικτύου και υπηρεσίες εκπαίδευσης προχώρησε το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Σε σημερινή ανακοίνωσή του, το αρμόδιο Υπουργείο ανακοίνωσε ότι την 1η Σεπτεμβρίου 2025 υπογράφηκε στα κεντρικά γραφεία του Τμήματος Δημοσίων Έργων το συμβόλαιο «Μελέτη για αξιολόγηση της ασφάλειας του οδικού δικτύου και υπηρεσίες εκπαίδευσης».

Το έργο, σύμφωνα με το Υπουργείο Μεταφορών, αφορά στην εφαρμογή της Μεθοδολογίας Αξιολόγησης της Ασφάλειας του Οδικού Δικτύου για το προβλεπόμενο οδικό δίκτυο, που αφορά το κύριο υπεραστικό οδικό δίκτυο της Κύπρου, περιλαμβανομένου του εθνικού δικτύου αυτοκινητοδρόμων (κατηγορία δρόμων Α) και της κατηγορία δρόμων Β, με στόχο τη βελτίωση των επιπέδων οδικής ασφάλειας με βάση τους εθνικούς και πανευρωπαϊκούς στόχους.

Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της ασφάλειας ολόκληρου του οδικού δικτύου, θα ακολουθήσουν στοχευμένες επιθεωρήσεις οδικής ασφάλειας, με στόχο να προταθούν βελτιωτικά μέτρα όπου κριθεί αναγκαίο.

Όπως σημειώνει, σημαντικό υπόβαθρο της μελέτης, είναι η υιοθέτηση της στρατηγικής του ασφαλούς συστήματος και κατ’ επέκταση της έννοιας του «συγχωρητικού» οδικού περιβάλλοντος, ενώ προσθέτει ότι στη σύμβαση προβλέπονται και δράσεις εκπαίδευσης του προσωπικού του Τμήματος Δημοσίων Έργων, επίσης, προς όφελος της οδικής ασφάλειας της χώρας.

«Η εφαρμογή της αξιολόγησης της ασφάλειας ολόκληρου του οδικού δικτύου θα γίνει με βάση μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αποτελεί μέθοδο μιας «νέας γενιάς» εντοπισμού μελανών σημείων στο οδικό δίκτυο», αναφέρει το αρμόδιο Υπουργείο, το οποίο εξηγεί ότι «το υπόβαθρο της προτεινόμενης Μελέτης είναι οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οδική ασφάλεια και συγκεκριμένα για τις οδικές υποδομές».

Εξάλλου, αναφέρει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε τη νέα Οδηγία (ΕΕ) 2019/1936 για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών, στο πλαίσιο των γενικότερων προσπαθειών της για βελτίωση των επιπέδων οδικής ασφάλειας και συγκεκριμένα τη μείωση κατά το ήμισυ των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών από οδικές συγκρούσεις, σύμφωνα με τον πανευρωπαϊκό στόχο, με ορίζοντα το 2030, με την Κύπρο να υιοθετεί την υπό αναφορά Οδηγία με τον περί Διαχείρισης της Ασφάλειας των Οδικών Υποδομών Νόμο του 2022 [Ν. 17(Ι)/2022].

Το έργο κατακυρώθηκε κατόπιν ανοιχτού διαγωνισμού. Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε €229.000 συν ΦΠΑ. Η έναρξή του προβλέπεται με την υπογραφή της σύμβασης και έχει διάρκεια δώδεκα μήνες, με προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης το τέλος Αυγούστου 2026.

Το έργο χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και ενδέχεται να συγχρηματοδοτηθεί και από το ταμείο του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών, Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη.