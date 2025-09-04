Στις 1 και 2 Σεπτεμβρίου 2025, το Ερευνυητικό Κέντρο Frederick και η Ερευνητική Ομάδα Αειφόρου Ενέργειας φιλοξένησαν στη Λεμεσό συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου INBLANC (https://www.inblanc-project.eu/). Το έργο, με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 5 εκατομμυριών ευρώ και διάρκεια τεσσάρων ετών (2025–2028), συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Horizon Europe.



Το έργο συγκεντρώνει 22 εταίρους από 10 χώρες, με συντονιστή την εταιρεία DEMO Consultants και επιστημονικό συντονιστή (Scientific Coordinator) τον Δρ. Πάρι Φωκαΐδη, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Frederick και ανώτατο ερευνητή στο Ερευνητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου.



Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, πραγματοποιήθηκαν εποικοδομητικές συζητήσεις, θεματικά εργαστήρια και συνεδριάσεις. Συνολικά 35 εκπρόσωποι των εταίρων του έργου ταξίδεψαν στη Λεμεσό, ενισχύοντας τη συνεργασία και τον κοινό σχεδιασμό για την επιτυχή υλοποίηση του INBLANC.



Στόχος του INBLANC είναι η αξιοποίηση δεδομένων του κύκλου ζωής των κτιρίων με σκοπό την δημιουργία ενός ανοικτού ψηφιακού οικοσυστήματος, βασισμένου στην οικονομία των δεδομένων. Το έργο εστιάζει σε τρεις πυλώνες: συλλογή δεδομένων, μετατροπή τους σε αξιόπιστες πληροφορίες και κεφαλαιοποίηση μέσω καινοτόμων υπηρεσιών. Οι λύσεις θα δοκιμαστούν σε έξι πιλοτικά κτηριακά συγκροτήματα.



Το έργο αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στη βιώσιμη ψηφιακή μετάβαση του δομημένου περιβάλλοντος στην Ευρώπη.