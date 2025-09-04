Το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου εξέδωσε σήμερα διάταγμα κράτησης οκτώ ημερών εναντίον άνδρα ηλικίας 43 ετών, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενες υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών, που διαπράχθηκαν σε ξενοδοχείο στον Πρωταρά.

Σε ανακοίνωση του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας αναφέρεται ότι «ο 43χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης 3 Σεπτεμβρίου, βάσει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση».

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, «ο 43χρονος φέρεται να εμπλέκεται σε 11 υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών από δωμάτια ξενοδοχείου, που διαπράχθηκαν μεταξύ των ημερομηνιών 18 Ιουλίου μέχρι και 1η Σεπτεμβρίου».

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα κράτησης για 8 μέρες.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.

