Την παραχώρηση επιπρόσθετης χρηματοδότησης προς τον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ), ύψους €12 εκ., για υλοποίηση έργου προσιτού ενοικίου στον Δήμο Στροβόλου, αποφάσισε στη συνεδρία του το Υπουργικό Συμβούλιο την Τετάρτη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή 54 διαμερισμάτων δύο υπνοδωματίων. Οι εργασίες ανέγερσης των πολυκατοικιών αναμένεται να ξεκινήσουν περί τα τέλη του τρέχοντος έτους και θα ολοκληρωθούν εντός 24 μηνών.

"Η χθεσινή απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής, μέσω της οποίας το Κράτος επικεντρώνεται στην αύξηση του διαθέσιμου οικιστικού αποθέματος, με έμφαση στην παραγωγή προσιτής κατοικίας", σημειώνεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών και προστίθεται ότι, σκοπός είναι η ενίσχυση του ΚΟΑΓ, έτσι ώστε να είναι σε θέση να υλοποιήσει τον προγραμματισμό του, καθώς και επιπρόσθετα έργα, συμβάλλοντας στην άμβλυνση του στεγαστικού προβλήματος, που αντιμετωπίζουν κυρίως τα χαμηλά και μεσαία αμειβόμενα νοικοκυριά.

Εξάλλου, το Υπουργείο αναφέρει ότι αντίστοιχο έργο προσιτού ενοικίου είναι σε πορεία υλοποίησης από τον Οργανισμό στην Ενορία Αγίου Νικολάου στον Δήμο Λεμεσού, με κρατική συνεισφορά €16 εκ. Το έργο, οι κατασκευαστικές εργασίες του οποίου έχουν ξεκινήσει, περιλαμβάνει την ανέγερση 138 διαμερισμάτων, τα οποία θα παραχωρηθούν σε δικαιούχους προσιτού ενοικίου του Οργανισμού.

Το Υπουργείο υπογραμμίζει ότι από την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας, "η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη αναγνώρισε τη συμβολή του ΚΟΑΓ στην προσπάθεια για διαχείριση των στεγαστικών αναγκών που αντιμετωπίζουν οι οικονομικά ευάλωτοι συμπολίτες μας", εξ ου και στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής που εφαρμόζει, έχουν εκχωρηθεί στον Οργανισμό αναβαθμισμένες αρμοδιότητες, ως ο εκτελεστικός βραχίονας των στεγαστικών Σχεδίων του Κράτους.

Επιπρόσθετα, με πρώτιστο στόχο την υλοποίηση του αναπτυξιακού προγράμματος του ΚΟΑΓ, αναφέρεται ότι διασφαλίστηκε ικανοποιητική ροή πόρων προς το Ειδικό Ταμείο Προσιτής Κατοικίας του Οργανισμού, διασυνδέοντάς το με άλλα Σχέδια που εφαρμόζει το Υπουργείο Εσωτερικών, όπως το Σχέδιο Πολεοδομικής Αμνηστίας, τα Σχέδια Πολεοδομικών Κινήτρων και Build to Rent, κ.λπ. Όπως σημειώνει το Υπουργείο Εσωτερικών, μέσα από τη νέα αυτή πρακτική διασύνδεσης του αντισταθμίσματος για τα διάφορα Σχέδια με το Ειδικό Ταμείο του Οργανισμού, και σύμφωνα με το μέχρι στιγμής ενδιαφέρον για συμμετοχή στα εν λόγω προγράμματα, θα εισρεύσουν στο Ταμείο του ΚΟΑΓ σημαντικοί πόροι για την υλοποίηση των προγραμμάτων του Οργανισμού.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΚΟΑΓ, εντός του 2025 θα αρχίσει η σταδιακή κατασκευή συνολικά 181 οικιστικών μονάδων σε Λευκωσία και Λεμεσό, ενώ το 2026 θα αρχίσουν οι κατασκευαστικές εργασίες για άλλες 204 οικιστικές μονάδες.

"Η Κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην προσπάθεια για αποτελεσματική διαχείριση του στεγαστικού προβλήματος, εφαρμόζοντας μελετημένες, στοχευμένες και ρεαλιστικές δράσεις, με έμφαση στη στήριξη των κοινωνικά και οικονομικά ευάλωτων συμπολιτών μας", καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ