Αυξήσεις καταγράφονται στον τιμοκατάλογο προϊόντων που προσφέρονται στις σχολικές καντίνες.

Αρχικά αναφέρθηκε ότι ο στόχος είναι να προσφέρεται στα παιδιά υγιεινό πρόγευμα. «Αυτά που προσφέρουμε πρέπει να είναι θρεπτικά και να καλύπτουν όλα τα απαραίτητα συστατικά που χρειάζεται ένα παιδί».

Μιλώντας για τις τιμές, διευκρινίστηκε ότι «καθορίστηκαν με βάση την έρευνα του Υπουργείου Παιδείας».

Τονίστηκε επίσης ότι έχει αναρτηθεί ο νέος τιμοκατάλογος. «Τα περισσότερα προϊόντα δεν έχουν αλλάξει τιμή, όπως για παράδειγμα το γιαούρτι και το γάλα».

Ακόμη, αναφέρθηκε ότι οι τιμές των κυλικείων παραμένουν χαμηλότερες από τις τιμές εκτός σχολείου. Συνεχίζοντας, σημειώθηκε ότι «πρέπει να φροντίζουμε όλοι ώστε να τηρείται ο τιμοκατάλογος. Αν κάποιος παρανομεί, τότε πρέπει να γίνεται καταγγελία».

Όσον αφορά την πώληση παγωτού, ξεκαθαρίστηκε ότι διατίθεται συγκεκριμένο προϊόν, για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μόνο στο τελευταίο διάλειμμα.

Δείτε τις τιμές σε σχέση με πέρσι

Δημοτική Εκπαίδευση

Μέση Εκπαίδευση